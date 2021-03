Inauguration d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique à l'Hôpital d'Amos

AMOS, QC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, sont heureux d'annoncer la mise en service progressive, à partir du 6 avril, de l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) fixe à l'Hôpital d'Amos.

L'IRM permet aux médecins d'établir un diagnostic plus rapidement, par exemple dans les cas de détection précoce du cancer, et de proposer des traitements efficaces sans faire appel à la radiation ou à du matériel radioactif. Les usagers des services en orthopédie en bénéficient également, particulièrement lors de complications à la suite d'opérations. À Amos, les patients n'auront donc plus à être transférés ailleurs, ce qui cause des délais et augmente grandement les risques de séquelles permanentes.

L'appareil fixe dont sera doté l'Hôpital d'Amos offre plusieurs avantages par rapport au modèle mobile. Entre autres, il sera maintenant possible d'y réaliser plus d'examens, dont des IRM sous sédation ou anesthésie, ou des examens mammaires et cardiaques aux clientèles qui le requièrent. En outre, l'appareil pourra être utilisé pour les usagers jusqu'à concurrence de 250 kg, et il possède un tunnel moins long et ouvert, ce qui contribue à réduire l'anxiété et la claustrophobie que ressentent parfois les usagers qui passent ce type d'examen.

Citations :

« Je suis fier d'annoncer aujourd'hui l'inauguration d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique fixe à l'Hôpital d'Amos. Avec ce projet attendu depuis longtemps dans la région, notre gouvernement bonifie la qualité des services offerts à la population. L'appareil permettra entre autres aux équipes médicales en cancérologie et en orthopédie, ainsi qu'aux patients, d'obtenir un service plus rapide pour leurs tests en IRM. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'ajout d'un appareil d'IRM à l'Hôpital d'Amos est un dossier que je suis de près depuis le début. Je suis donc très heureuse aujourd'hui qu'il se concrétise enfin. Cela démontre l'engagement du gouvernement pour offrir les meilleurs soins et services aux gens de notre région. La mise en place d'un appareil fixe à Amos contribuera grandement à la qualité des diagnostics auprès des patients, ce qui est essentiel pour intervenir de manière plus ciblée et efficace. Toute notre communauté en profitera. »

Suzanne Blais, députée de la circonscription d'Abitibi-Ouest

Faits saillants :

Le coût total du projet est de 8,1 millions $. La Fondation hospitalière d'Amos y a investi plus de 300 000 $.

Jusqu'à maintenant, une unité mobile était partagée entre les divers sites de la région. Au cours des dernières années, le Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS) a procédé à une démarche d'analyse afin de revoir le modèle d'organisation des services d'IRM, dans un objectif d'amélioration de l'accès, de réponse aux besoins actuels et futurs de la population et de gain d'efficience dans l'utilisation des ressources.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756