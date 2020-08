Imposition d'un tarif sur l'aluminium canadien exporté aux États-Unis - Le gouvernement du Québec va défendre les intérêts de l'industrie de l'aluminium

QUÉBEC, le 7 août 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec entend défendre avec vigueur les intérêts de l'industrie de l'aluminium et protéger les emplois des alumineries québécoises. Québec trouve injustifiée la décision de l'administration américaine d'imposer, dès le 16 août prochain, un tarif de 10 % sur les exportations canadiennes d'aluminium primaire non allié aux États-Unis.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Nadine Girault, prennent acte de cette décision des États-Unis et soutiennent qu'elle aura des retombées négatives des deux côtés de la frontière.

D'ailleurs, la Chambre de commerce des États-Unis reconnaît également que cette restriction aura des conséquences néfastes sur l'industrie américaine de l'aluminium1. Par exemple, pour les entreprises de l'État de l'Ohio, lieu choisi par le président Donald Trump pour annoncer son nouveau tarif, dont les importations d'aluminium primaire non allié en provenance du Canada se chiffraient à 617 millions de dollars en 2019, ce tarif engendrera des coûts supplémentaires de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le gouvernement du Québec encourage le gouvernement fédéral à imposer des mesures de représailles équivalentes sur les importations en provenance des États-Unis jusqu'à ce que l'administration américaine élimine entièrement ce tarif douanier sur les importations d'aluminium canadien.

« Le gouvernement du Québec est déçu de la décision de l'administration américaine d'imposer un tarif sur les importations d'aluminium en provenance du Canada. Le Québec et le Canada sont des fournisseurs fiables d'aluminium pour les secteurs de la défense et de la sécurité des États-Unis, et l'intégration des industries canadiennes et américaines de l'aluminium renforce la compétitivité manufacturière nord-américaine. Par conséquent, l'imposition de cette restriction sur l'aluminium canadien aura de graves conséquences tant au Canada qu'aux États-Unis. Au Québec, nous entendons protéger notre filière de l'aluminium, laquelle emploie quelque 30 000 travailleurs, et c'est pour cette raison que nous encourageons le Canada à imposer des contre-mesures. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec nos partenaires québécois de l'industrie de l'aluminium, ainsi qu'avec les autres provinces canadiennes, nous allons faire front commun pour convenir avec les États-Unis d'une exemption totale et permanente des tarifs d'aluminium. Nous travaillerons ensemble afin de sensibiliser nos homologues américains à l'importance de l'ouverture des marchés pour la croissance de nos économies respectives. Cette décision de l'administration américaine aura des répercussions économiques négatives des deux côtés de la frontière. Elle constitue un pas en arrière, particulièrement dans le contexte de l'entrée en vigueur, le 1er juillet dernier, du nouvel accord économique entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Au Québec, l'industrie de l'aluminium soutient près de 30 000 emplois bien rémunérés, dont plus de 7 000 au sein de l'industrie primaire, dans quelque 1 500 entreprises.

Le Québec compte neuf alumineries appartenant à trois grands groupes, soit Alcoa, Alouette et Rio Tinto. Une seule des dix alumineries canadiennes est située à l'extérieur du Québec. À celles-ci s'ajoutent des équipementiers, des fournisseurs spécialisés et des transformateurs d'aluminium.

Le secteur québécois de l'aluminium primaire produit annuellement environ 2,8 millions de tonnes d'aluminium, soit 90 % de la production canadienne, et se situe au quatrième rang mondial après la Chine, la Russie et le Moyen-Orient. Son empreinte carbone est la plus faible au monde.

En 2018, les exportations d'aluminium représentaient plus de 8,1 milliards de dollars.

