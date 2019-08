Importante transaction immobilière - Le plus grand « hub » d'intelligence artificielle au Canada, le O Mile Ex, change de mains

MONTRÉAL, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Le O Mile Ex, une des grandes réussites immobilières montréalaises des dernières années, vient d'être vendue à Spear Street Capital, un fonds immobilier de San Francisco actif notamment dans le développement d'immeubles accueillant des entreprises évoluant dans les secteurs technologiques entre autres au Canada. L'annonce a été faite aujourd'hui par Martin Galarneau, associé chez TGTA et développeur du projet ainsi qu'un des quatre propriétaires de cet ensemble de deux édifices. Parmi les autres propriétaires de l'immeuble se trouvent entre autres Fondaction et les Régimes de retraite de la Ville de Québec.

« Nous avons plusieurs raisons de nous réjouir de cette transaction qui illustre bien le grand intérêt du marché pour notre immeuble et pour Montréal », d'indiquer Martin Galarneau. « L'offre de Spear Street Capital était à la fois la plus avantageuse et la plus rassurante quant à l'avenir du projet. En effet, étant donné leur expérience et la nature des actifs qu'ils détiennent, nous croyons qu'ils seront en mesure de perpétuer la vision qui nous a guidés dans la conception, le développement et la gestion de ce lieu de travail unique et majeur pour le présent et l'avenir de Montréal. »

« Nous souhaitons aussi saluer l'excellente collaboration de nos partenaires institutionnels, et en particulier la confiance qu'ils nous ont manifestée au tout début de ce projet », d'ajouter M. Galarneau.

« Lorsque nous nous sommes associés à TGTA en 2014 pour l'acquisition des deux immeubles qui constituent aujourd'hui le O Mile-Ex, ceux-ci étaient presqu'entièrement vacants et situés dans une zone dévitalisée. Quelques années plus tard, ces immeubles sont au cœur du quartier qui accueille les meilleures équipes à travers le monde en matière d'intelligence artificielle et qui contribue à faire de Montréal un chef de file en la matière. Il s'agit d'une illustration parfaite de la revitalisation des territoires qui est au cœur de notre stratégie d'investissement en matière immobilière, et nous en sommes très fiers », de dire Stephan Morency, chef des investissements de Fondaction.

O Mile Ex : un projet immobilier exceptionnel

Situé au 6650-6666 Saint-Urbain, l'ancienne usine de textile de 400 000 pieds carrés a été acquise en 2014, puis a été entièrement convertie par TGTA qui avait également la charge du financement, de la conception, du développement et de la gestion. Le O Mile Ex a accueilli ses premiers locataires en 2016.

Reconnu comme étant le plus grand « hub » en intelligence artificielle au Canada, il abrite aujourd'hui une vingtaine de locataires tels Mila, IVADO, Thales et Element AI. Des acteurs innovateurs représentant plusieurs secteurs en plein essor, dont le jeu vidéo (Behaviour Interactive), la production multimédia (4U2C, une division du Cirque du Soleil) et les sciences de la vie (Rogue Research), y ont aussi leurs bureaux.

En créant un projet unique représentant un milieu de vie plutôt qu'un strict lieu de travail, TGTA a souhaité permettre aux entreprises locataires d'attirer les meilleurs talents. C'est pourquoi s'y trouvent entre autres un gymnase, une aire de jeux de table, une garderie ainsi qu'un café opéré par le chef Martin Juneau, propriétaire du restaurant Pastaga, et son équipe. Un parc a même été aménagé cet été à l'arrière de l'édifice, sur un site devant initialement accueillir un stationnement, dont la vocation a été revue pour privilégier la verdure et créer un lieu de détente.

La suite pour TGTA

Ce projet exceptionnel s'est donc réalisé sur une période très courte de cinq ans. « Nous sommes dotés d'une structure souple et d'une équipe très compétente, ce qui nous amène beaucoup d'agilité et nous permet de saisir les opportunités du marché telle celle du O Mile Ex », d'ajouter Martin Galarneau. « Cette transaction nous permettra de poursuivre notre mission de réaliser d'autres projets structurants à Montréal. »

À propos de TGTA

TGTA est une firme de développement et d'investissement immobilier basée à Montréal depuis 1989; elle est détenue par Bernard Thibault, Guy Trudeau et Martin Galarneau. Reconnue pour son expertise dans le secteur des immeubles résidentiels et à bureaux, la société possède aussi une vaste expérience dans les autres domaines de l'immobilier : commercial, industriel, résidences pour personnes âgées, hôtellerie et mise en valeur de terrain. Grâce aux compétences de son équipe ainsi qu'à sa structure organisationnelle et décisionnelle, TGTA est en mesure de générer et de conclure rapidement une gamme variée de transactions et de projets de développement. Au cours de la dernière décennie, les investissements de TGTA ont principalement été réalisés dans la région de Montréal, mais aussi dans le sud-est de la Floride. Pendant cette période, TGTA a développé une expertise en matière de requalification de sites et bâtiments situés dans des secteurs sensibles de la métropole.

