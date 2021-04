L'AGENCE IMMOBILIÈRE CHARISMA ACHÈTE L'EXPERT IMMOBILIER. ENSEMBLE, AVEC PRÈS DE 600 COURTIERS, ELLES DEVIENNENT LA PLUS GRANDE FORCE DE VENTE INDÉPENDANTE EN IMMOBILIER AU QUÉBEC.

LAVAL, QC, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Les Immeubles Charisma inc. est fière d'annoncer qu'elle a fait l'acquisition de l'Expert Immobilier PM inc., une agence 100 % québécoise qui compte près de 400 courtiers aux quatre coins de la province. En joignant leurs forces, elles deviennent la plus imposante équipe de courtage immobilier détenue par des intérêts privés au Québec, avec près de 600 courtiers. Il s'agit de la plus importante transaction dans le domaine des agences immobilières depuis le rachat de Duproprio par Desjardins, en 2020.

« Depuis sa fondation en 1993, j'ai toujours eu de grandes ambitions pour l'Expert Immobilier. J'avais le désir d'amener notre modèle plus loin et de permettre à nos courtiers d'évoluer dans une structure agile qui offre entre autres avantages, une technologie de pointe et tous les services sous le même toit. C'est avec ces critères en tête que j'ai évalué les options et que le choix de Charisma s'est imposé. L'agence Charisma s'accorde parfaitement avec nos valeurs, ce qui assurera non seulement la continuité de l'Expert Immobilier mais aussi sa croissance. Je suis fier de confier mes courtiers aux mains expertes de l'équipe de Charisma. Je suis confiant que l'agence que j'ai créée il y a 28 ans poursuivra son expansion et continuera de cumuler les succès» nous dit - Pierre Breton, Président et fondateur de l'Expert Immobilier.

« Le paysage des agences immobilières a beaucoup changé ces dernières années. À l'ère des rachats par des portefeuilles de marques de grandes corporations, nous sommes particulièrement fiers d'accueillir dans la grande famille Charisma, les 400 courtiers de l'Expert Immobilier, une agence indépendante elle aussi, détenue par des intérêts privés. L'Expert Immobilier continuera ses activités à travers le Québec tel qu'elle les avait entreprises il y a 28 ans, et pourra désormais tirer profit des avantages du modèle guichet unique de Charisma. Notre structure offrant notamment des ressources partagées, des bureaux corporatifs accessibles en tout temps aux courtiers, une équipe de notaires, de la formation continue avec l'Académie Charisma et tous les services financiers liés au courtage immobilier avec Charisma finance » nous dit - Marie-Claude Bonneau, Directrice des communications de l'agence Charisma.

À propos de Charisma

Fondée en 2010, l'agence Charisma est née du désir d'offrir aux courtiers immobiliers tous les avantages des grandes bannières, sans la lourde structure de coûts qu'ont leur connaît. En répartissant plus équitablement les dollars entre les parties, Charisma permet à ses courtiers de mieux investir dans la mise en valeur des propriétés de leurs clients. Un modèle qui a fait ses preuves et qui est largement répandu ailleurs au Canada, notamment sur les grands marchés de Toronto et de Vancouver.

L'agence Charisma compte plus de 200 courtiers, surtout dans la grande région de Montréal.

www.charisma.ca

