Importante nouvelle dans le domaine des technologies au Canada - nventive et Cortex s'unissent et deviennent l'une des plus importantes firmes indépendantes en innovation au Canada

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Cortex rejoint la grande famille de nventive pour devenir une entreprise de près de 200 personnes. Avec ses deux campus à Montréal et à Québec, la nouvelle mouture de nventive est maintenant devenue l'une des plus importantes firmes indépendantes en innovation au Canada.

L'accompagnement d'entreprises dans leur transformation numérique est au cœur de la mission de nventive. De la stratégie, à la création d'expérience numérique à valeur ajoutée, nventive est le partenaire idéal pour la grande entreprise. La firme a d'ailleurs réalisé à ce jour plus de 1 000 projets numériques en infonuagique, applications mobiles et web.

« Nous sommes fiers d'accueillir Cortex et de travailler avec eux et leurs clients afin de continuer à créer des expériences numériques qui se démarquent dans le marché », souligne François Tanguay, président de nventive. « Grâce à la mise en commun de nos expertises, nous aurons désormais une plus grande capacité de production et d'innovation pour servir nos clients canadiens et américains. Avec nos deux campus, nous couvrirons également l'ensemble des sièges sociaux importants au Québec ».

Chez Cortex, la direction se réjouit de cette annonce qui donnera la possibilité au Québec de se démarquer sur la scène canadienne et américaine : « Rejoindre la grande famille nventive est pour nous une occasion unique de poursuivre notre vision de devenir un joueur majeur sur l'échiquier nord-américain en développement numérique », mentionne de son côté, Jean-Michel Lebeau, fondateur de Cortex et nouveau vice-président exécutif Québec et associé de nventive. « Chez Cortex, nous avons toujours eu comme mission de faire briller le Québec partout dans le monde et cette nouvelle étape nous amène vers la réalisation concrète de ce but ». Pour sa part, Mathieu Tremblay, associé et responsable des opérations du campus de Québec, mentionne que « les deux entreprises se complètent extrêmement bien d'un point de vue opérationnel et humain. De plus, la combinaison de nos expertises nous permettra de continuer d'innover et de repousser les limites du numérique ».

À propos de nventive

Fondée en 2008 à Montréal, nventive est une firme qui développe des stratégies numériques et des applications mobiles et web. Elle compte plus d'une centaine d'experts pour répondre aux besoins des grandes entreprises dans leur transformation numérique. De la stratégie au déploiement final, nventive valorise l'innovation et la collaboration avec les équipes internes de ses clients. CAA, la Banque Nationale du Canada, National Geographic Learning, Air Canada, Pharmacie Jean Coutu, Parkland, et plusieurs autres organisations leur accordent leur confiance.

À propos de Cortex

Fondé en 2009 par Jean-Michel Lebeau, le studio d'innovation numérique Cortex a toujours eu pour objectif de mettre à profit le meilleur des technologies pour créer des expériences riches à valeur ajoutée. Cortex a connu une croissance fulgurante dans les six dernières années. Cortex est un acteur majeur au Québec dans le domaine de la création de produits technologiques, et un pionnier dans le développement d'applications mobiles et de technologies novatrices telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la reconnaissance vocale. Cortex compte parmi ses clients la BDC, le Groupe New Look, le RTC et Leclerc.

SOURCE nventive

Renseignements: Marc-Antoine Farly, Morin Relations Publiques, [email protected], Tél. : 514 289-8688, poste 250, Cell. : 514 444-3556