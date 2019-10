Implication sociale à Sherbrooke: Le groupe Robert Bernard remettra des habits de neige pour les enfants issus de milieux plus vulnérables

SHERBROOKE, QC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En collaboration avec Bridgestone, Robert Bernard remettra dans la région de Sherbrooke 459 habits de neige neufs de la marque québécoise Deux par Deux à des enfants issus de milieux plus vulnérables âgés de 5 à 14 ans.

La livraison de ce don important sera effectuée le lundi 21 octobre prochain à partir de 10h00 auprès de 65 écoles parrainées par la Fondation Christian Vachon à l'intérieur de la Commission scolaire des Sommets, la Commission scolaire des Hauts-Cantons ainsi que la Commission scolaire Eastern Township. Sans l'implication active et l'engagement de ces commissions scolaires, cette initiative serait impossible. Les médias sont conviés à un point de presse de 9h30 à 10h00 afin de prendre quelques clichés et de s'entretenir avec les intervenants de Robert Bernard et de la Fondation Christian Vachon qui sont conjointement impliqués dans ce projet.

« Robert Bernard a toujours été soucieux et sensible à l'amélioration de la qualité de vie des enfants vivant dans sa communauté. Avec 3 succursales dans la région de Sherbrooke, nous désirons avoir un impact positif », explique Pierre Beauregard, Directeur général chez Robert Bernard.

« Pour la 2e année de ce projet, c'est près de 1000 habits de neige que nous distribuerons dans les régions de Saint-Hyacinthe, Granby, St-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke. Nous remercions grandement notre collaborateur Bridgestone pour son appui dans cette implication sociale », mentionne Geneviève Labranche, Directrice marketing chez Robert Bernard.

C'est par le biais de la Fondation Christian Vachon et de leurs relations étroites avec les différents intervenants en lien avec des jeunes dans le besoin que la distribution sera possible.

Point de presse

Quand : Lundi 21 octobre de 9h30 à 10h00

Où : Point S - Robert Bernard Sherbrooke

Adresse : 4255, Boul.Bourque, Sherbrooke

À propos de Robert Bernard

Fondée en 1950 à St-Paul-d'Abbotsford, Robert Bernard est une entreprise familiale qui comprend aujourd'hui 16 succursales au Québec. Elle possède une longue tradition et une grande expertise avec ses 450 employés qui œuvrent dans l'industrie des services mécaniques et des pneus.

À Propos de la Fondation Christian Vachon

La Fondation a pour mission de soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative afin de venir en aide aux enfants issus de milieux vulnérables en leur donnant une chance égale de réussir, peu importe leur situation. Depuis 12 ans, plus de 80 écoles réparties à travers quatre commissions scolaires du territoire des Cantons-de-l'Est ont reçu l'aide de la Fondation Christian Vachon. Plus de 3 millions de dollars ont servi à fournir des effets scolaires, vêtir, nourrir, amuser et soigner les enfants issus de milieux défavorisés. La Fondation soutient ces familles tout au long de l'année scolaire.

SOURCE Les Pneus Robert Bernard

Renseignements: Dominique L'Heureux, Robert Bernard, dlheureux@robertbernard.com, 450 577-1128; Christian Vachon, Président, Fondation Christian Vachon, relaisfcv@gmail.com, 819 571-3493

Related Links

https://www.robertbernard.com/