Implication sociale à Saint-Hyacinthe: Le groupe Robert Bernard remettra des habits de neige pour les enfants issus de milieux défavorisés

SAINT-HYACINTHE, QC, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En collaboration avec Bridgestone, Robert Bernard remettra dans la région de la MRC des Maskoutains 225 habits de neige neufs de la marque québécoise Deux par Deux à des enfants issus de milieux défavorisés âgés de 12 mois à 14 ans.

La livraison de ce don important sera effectuée le jeudi 10 octobre prochain à 10h00 aux Trouvailles de l'Abbé Leclerc. Les médias sont conviés à un point de presse de 9h30 à 10h00 afin de prendre quelques clichés et de s'entretenir avec les intervenants de Robert Bernard et du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe qui sont conjointement impliqués dans ce projet.

« Robert Bernard a toujours été soucieux et sensible à l'amélioration de la qualité de vie des enfants vivant dans sa communauté. Avec 2 succursales dans la région de Saint-Hyacinthe nous désirons avoir un impact positif », explique Pierre Beauregard, Directeur général chez Robert Bernard.

« Pour la 2e année de ce projet, c'est près de 1000 habits de neige que nous distribuerons dans les régions de Saint-Hyacinthe, Granby, St-Jean-sur-Richelieu et Sherbrooke. Nous remercions grandement notre collaborateur Bridgestone pour son appui dans cette implication sociale », mentionne Geneviève Labranche, Directrice marketing chez Robert Bernard.

C'est par le biais du programme « J'habille un ami » que le Centre de Bénévolat procèdera à la distribution des habits de neige aux enfants. Ce programme permet aux enfants provenant de milieux défavorisés de bénéficier de vêtements et accessoires chauds afin de les protéger du froid hivernal. Les dons de vêtements sont entreposés et distribués Aux trouvailles de l'Abbé Leclerc, une friperie administrée par le Centre.

Point de presse

Quand : jeudi 10 octobre de 9h30 à 10h00

Où : Aux Trouvailles de l'Abbé Leclerc

Adresse : 805 Rue des Cascades O, Saint-Hyacinthe

À propos de Robert Bernard

Fondée en 1950 à St-Paul-d'Abbotsford, Robert Bernard est une entreprise familiale qui comprend aujourd'hui 16 succursales au Québec. Elle possède une longue tradition et une grande expertise avec ses 450 employés qui œuvrent dans l'industrie des services mécaniques et des pneus. Le groupe opère également la seule usine hybride de rechapage de pneus Michelin au Canada.

À Propos du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe

Au service de la communauté depuis 1968, le Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser l'action bénévole; de venir en aide à des personnes seules vivant des situations de précarité; de soutenir et assister des familles aux prises avec des besoins urgents à combler; et finalement, d'assurer la qualité de vie d'une population vieillissante.

Renseignements: Geneviève Labranche, Directrice marketing, Robert Bernard, glabranche@robertbernard.com|, 514 886-5693; Nathalie Brisson, Coordonnatrice, Centre de Bénévolat de Saint-Hyacinthe, n.brisson@cbsh.ca, 450 773-4966, poste 25

