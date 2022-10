Implantation graduelle d'un nouveau service autorisé d'enlèvement de la neige pour les propriétaires de MHM

MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'améliorer ses opérations de déneigement et d'assurer la sécurité des tous les usagers de la route, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve poursuit graduellement l'offre de son service d'enlèvement de la neige à sa population. Les propriétaires en manque d'espace pour entasser leur neige sur leur propriété privée pourront ainsi demander l'autorisation de la déposer sur le domaine public en vue qu'elle soit ramassée et éliminée dans un site de dépôt à neige par les équipes de l'arrondissement.

Un déploiement graduel du service autorisé d'enlèvement de la neige

Depuis 1901, il est effectivement interdit d'entasser de la neige provenant d'une propriété privée sur le trottoir, dans la rue ou sur une place publique. En 2021, un projet pilote a été introduit dans le secteur de Mercier-Est permettant à la population d'obtenir une autorisation pour déposer sa neige sur le domaine public, en vue d'être ramassée et éliminée par le service de déneigement de l'arrondissement. En 2022, deux nouveaux secteurs pourront en bénéficier. L'année prochaine, l'offre sera étendue à tout le territoire.

Carte interactive des secteurs visés en 2022

Pourquoi permettre le dépôt de la neige sur le domaine public après plus d'un siècle d'interdiction?

Certains propriétaires manquant d'espace pour entreposer la neige sur leur terrain devaient se tourner vers des solutions privées coûteuses ou carrément enfreindre l'interdiction réglementaire. Ainsi, des tas de neige se retrouvent disposés devant des maisons voisines, devant des bornes fontaines, sur des aires de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, sur des voies réservées aux autobus et taxis, sur des pistes cyclables, devant des puisards, en milieu de ruelles et même poussés dans la rue après le passage de la machinerie.

Ces dépôts de neige interdits nuisent aux citoyens qui circulent à pied, particulièrement les plus vulnérables. Les voies réservées, comme celle sur Sherbrooke, se retrouvent enneigées une seconde fois par les dépôts illégaux, après le passage des équipes de l'arrondissement. Les souffleuses doivent alors passer à nouveau, réduisant l'efficacité, augmentant les coûts et rallongeant les délais de déneigement du quartier. Les puisards se retrouvent bloqués par des monticules de neige, augmentant le risque d'inondations en cas de fonte ou de pluie verglaçante. En offrant cette nouvelle alternative pratique et économique, l'arrondissement entend mieux encadrer la gestion de la neige et améliorer ses opérations de déneigement tout en réduisant les coûts pour la Ville et les citoyens.

Combien coûte cette alternative?

Pour un montant fixe de 50 $ par espace de stationnement, les propriétaires de bâtiments résidentiels peuvent obtenir cette autorisation. Le tarif est de 4,50 $ le mètre carré de surface à déneiger pour les ruelles et de 8,50 $ le mètre carré pour les établissements commerciaux, industriels et institutionnels. Les propriétaires qui ne prévoient pas déposer de la neige de leur propriété privée sur le domaine public n'ont pas à faire la demande pour obtenir une autorisation.

Une alternative plus verte

On le sait tous, l'hiver est une longue période de l'année. En libérant les voies réservées aux autobus pour favoriser le transport collectif et en optimisant les opérations de ramassage de la neige pour éviter la multiplication des passages sur un même tronçon et encourager les résidents et les entrepreneurs de déneigement à adopter des pratiques qui limitent au minimum la quantité de neige qui doit être déplacée vers des sites de dépôt, c'est un pas de plus pour réduire l'empreinte environnementale de l'arrondissement.

Les propriétaires des secteurs visés qui veulent obtenir l'autorisation de déposer de la neige sur le domaine public sont invités à consulter cette page dédiée .

