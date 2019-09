Implantation du Groupe Industries Fournier sur la Côte-Nord - Ouverture d'un bureau à Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Monsieur Harold Roy, président et chef de la direction du Groupe Industries Fournier inc. est fier d'annoncer aujourd'hui l'implantation du Groupe sur la Côte-Nord avec l'ouverture d'un bureau d'affaires régional à Sept-Îles.

Relevant directement de la division Fournier Construction Industrielle inc., basée à Trois-Rivières, cette nouvelle place d'affaires du Groupe permettra de mieux desservir l'industrie nord-côtière en maximisant les relations d'affaires et les partenariats avec les milieux et en bonifiant le service de proximité aux clients locaux déjà existants tels que SFPPN, Aluminerie Alouette, IOC, Arcelor Mittal, Minerai de Fer Québec et Port de Sept-Îles.

« Le Groupe Industries Fournier est présent sur la Côte-Nord depuis de nombreuses années et encore dernièrement, les derniers projets réalisés localement nous ont convaincus du riche potentiel économique de la région tout comme de la nécessité de nous y installer. De fait, les liens établis de proximité et de réseautage avec les ressources locales revêtent toute leur importance lorsqu'il s'agit de mandats complexes nécessitant des services diversifiés et spécialisés, que ce soit à petite ou à grande échelle. » de commenter Monsieur Roy.

« Les grands donneurs d'ordre souhaitent maximiser les retombées économiques locales de leurs projets. Nous sommes très sensibles à cette réalité et nous partageons cette vision. En misant sur une base d'affaires locale plus forte et plus encrée, nous serons à même d'offrir des services intégrés encore plus agiles, efficaces et rapides. Comme maitre d'œuvre de projets, nous ferons davantage appel aux entrepreneurs locaux expérimentés qui connaissent bien le terrain. Nous souhaitons contribuer à renforcer l'écosystème économique local tout en maintenant des services à coûts compétitifs », de lancer David Garceau, directeur général de Fournier Construction Industrielle à Trois-Rivières.

À propos du Groupe Fournier

Basé en Chaudière-Appalaches depuis 60 ans, le Groupe Industries Fournier est chef de file dans l'ingénierie mécanique, la fabrication d'équipements performants, intégration de solutions propriétaires et l'installation de projets intégrés. Forte de près de 400 employés travaillant soit à la maison mère située à Thetford Mines ou à Trois-Rivières (Québec), ou pour l'une des autres filiales, notre entreprise, est en constante croissance et continue d'investir pour rester dans le peloton de tête dans l'industrie.

Par l'entremise de ses filiales et de ses coentreprises : Les Industries Fournier inc., Fournier Construction Industrielle inc., Fournier Afrique SARL, Compte Fournier inc., Richmond Fournier (1976) inc., Tecosol inc. et Métox inc. Groupe Industries Fournier offre une grande variété de produits et services dans plusieurs secteurs d'activité.

Notre main-d'œuvre expérimentée saura répondre aux exigences de nos clients en offrant une gamme complète d'équipements performants et des solutions intégrées propriétaires tout en offrant un service de qualité.

Présente dans le secteur minier, industriel et institutionnel, Groupe Industries Fournier est un leader dans son domaine et se diversifie grâce à son personnel compétent et au développement constant de ses produits et services dans les secteurs d'activités suivants: manutention et entreposage de matériel en vrac - hydroélectricité et barrages industriel, alumineries et fonderies - pâtes et papiers - environnement - déshydratation et traitement des eaux - chaudières à biomasse et équipement sur mesure.

SOURCE Groupe Fournier

Renseignements: David Garceau, Directeur général Fournier Construction Industrielle inc., d.garceau@fournierindustries.com

