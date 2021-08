Implantation de bandes rugueuses sur la route 170, à Saguenay - Mise en place d'un projet pilote pour améliorer la sécurité des cyclistes

SAGUENAY, QC, le 20 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent la mise en œuvre d'un projet pilote d'implantation de bandes rugueuses sur les accotements en bordure de la route 170, du kilomètre 166 au kilomètre 175, entre l'arrondissement de Jonquière et la municipalité de Larouche.

Les travaux débuteront le 23 août prochain et s'échelonneront sur environ une semaine. La fermeture d'une voie par direction sera nécessaire du lundi au vendredi, entre 7 h et 20 h, afin que les travaux puissent être effectués en toute sécurité. Les cyclistes sont invités à éviter le secteur pendant la durée des travaux.

La présence de bandes rugueuses sur les accotements permet d'alerter les conducteurs somnolents ou distraits afin qu'ils réalisent qu'ils ont quitté leur voie. Cela constitue une mesure de sécurité éprouvée pour réduire les sorties de route et protéger les cyclistes qui circulent sur l'accotement.

Ce projet pilote, novateur par sa présence sur une route nationale, mettra à l'essai différents types de bandes rugueuses afin de tenir compte du confort des aménagements pour les cyclistes. Le Ministère a collaboré étroitement avec les associations cyclistes afin de bien répondre aux préoccupations et attentes du milieu.

Le Ministère compilera de diverses manières les commentaires et réactions obtenues à la suite de l'implantation des bandes rugueuses. Ces données guideront les futures actions dans le domaine de la sécurité routière et du cyclisme sur route.

Citations

« La belle grande communauté de cyclistes rassemblée dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourra certainement apporter beaucoup à ce projet pilote. La sécurité des adeptes de vélo, autant en zone urbaine qu'en milieu rural, demeure une priorité pour votre gouvernement et ce nouvel aménagement en est un bel exemple. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis très heureuse du début des travaux et de la mise en place de nouvelles bandes rugueuses adaptées aux besoins des cyclistes, lesquelles contribueront sans aucun doute à augmenter l'utilisation du transport actif dans le secteur. L'implication de notre région dans ce projet pilote permettra l'amélioration de la cohabitation entre les différents usagers de la route, et ce, au bénéfice de l'ensemble du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipale et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

Le projet pilote permettra de valider la faisabilité du déploiement de telles mesures sur d'autres routes du Québec dans les prochaines années et de préciser les conditions favorables à ces aménagements.

Un premier aménagement, d'une longueur d'environ 4,5 km, a été réalisé à la fin de 2020 sur le boulevard Pierre-Laporte, entre les rues Mountain et Robitaille, à Granby .

. Un autre projet pilote est planifié pour 2021, soit sur la route 132, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

En fonction des résultats, des bandes rugueuses pourraient être implantées ailleurs au Québec.

