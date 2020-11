Implantation de bandes rugueuses - Le gouvernement du Québec lance un projet pilote pour améliorer la sécurité des cyclistes

GRANBY, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce la mise en œuvre d'un projet pilote d'implantation de bandes rugueuses sur accotement en bordure de voies cyclables afin de mieux protéger les cyclistes. Une première intervention a été réalisée à Granby cette semaine, tandis que d'autres initiatives sont prévues en 2021 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans la région de la Chaudière-Appalaches.

La présence de bandes rugueuses sur les accotements permet d'alerter les conducteurs somnolents ou distraits afin qu'ils réalisent qu'ils ont quitté leur voie. Cela constitue également une mesure de sécurité éprouvée pour réduire les sorties de route.

Citation

« Je suis très heureux de lancer ce projet pilote, car il marque une nouvelle avancée en faveur du transport actif et de la sécurité des cyclistes, autant en zone urbaine qu'en milieu rural. Les bandes rugueuses ont fait leurs preuves au cours des dernières années en matière de sécurité routière : elles contribuent à sauver des vies et à réduire le nombre d'accidents. Elles sont donc tout indiquées pour sécuriser les voies cyclables et les adeptes du vélo. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le projet pilote s'inscrit dans la volonté de mettre à l'essai différents types d'implantation de bandes rugueuses sur accotement, en tenant compte notamment de la sécurité et de la convivialité de cet aménagement pour les cyclistes ainsi que de la nuisance sonore pour les populations riveraines.

Il permettra de valider la faisabilité du déploiement de telles mesures sur d'autres routes du Québec dans les prochaines années et d'en préciser les conditions favorables.

Le premier aménagement, d'une longueur d'environ 4,5 km, se fera sur le boulevard Pierre-Laporte, entre les rues Mountain et Robitaille, à Granby , et ce, dans les deux directions.

, et ce, dans les deux directions. Deux autres projets pilotes sont planifiés pour 2021 : sur la route 170 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la route 132 dans la région de la Chaudière-Appalaches. En fonction des résultats, des bandes rugueuses pourraient être implantées ailleurs au Québec.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

