Implantation d'une écoroute d'hiver sur le chemin du Lac-Supérieur

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'adopter une gestion saine et responsable des sels de voirie, le gouvernement du Québec et la Municipalité de Lac-Supérieur implantent une écoroute d'hiver sur un tronçon de 2,5 kilomètres du chemin du Lac-Supérieur, à Lac-Supérieur. Il s'agit de la toute première écoroute sur le territoire de la municipalité régionale de comté (MRC) des Laurentides.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, ainsi que le maire de la municipalité de Lac-Supérieur, M. Steve Perreault, en font l'annonce aujourd'hui.

L'écoroute d'hiver sera implantée sur le chemin du Lac-Supérieur, entre la jonction du chemin des Cerisiers et la jonction nord du chemin du Tour-du-Lac. La Municipalité, responsable de l'entretien hivernal de la route, s'engage à privilégier des interventions de grattage et l'utilisation d'abrasifs plutôt que l'utilisation de sels de voirie et de fondants, qui sera réservée uniquement aux situations et aux endroits critiques.

Citations

« La réduction de l'utilisation des sels de voirie sur le chemin du Lac-Supérieur permettra une meilleure protection des milieux naturels aux abords de ce tronçon. Nous sommes très heureux de collaborer avec les municipalités pour adopter les meilleures pratiques afin de gérer de façon plus écologique les fondants routiers et ainsi protéger les zones vulnérables. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Cette pratique démontre qu'il est possible de réduire les effets négatifs des sels sur l'environnement sans compromettre le fonctionnement du réseau ni la sécurité des usagers. Voilà une action qui s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'être proactifs dans la protection de l'environnement. J'en profite d'ailleurs pour féliciter l'administration municipale pour cette initiative innovante, ainsi que la direction régionale territoriale des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports pour sa collaboration au projet. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

« Lors des récents travaux de planification stratégique, la population nous a rappelé l'importance qu'elle accorde à la protection de l'environnement sur notre territoire. Le conseil municipal et moi-même sommes donc heureux de mettre en place des actions qui ont des répercussions positives et directes sur l'écosystème du lac Supérieur. Ce lac contribue grandement au rayonnement de notre municipalité. »

Steve Perreault, maire de la municipalité de Lac-Supérieur

Faits saillants

On dénombre 22 tronçons au Québec qui sont désignés comme étant des écoroutes d'hiver.

La sécurité des usagers de la route demeure la priorité de tout projet de mise en œuvre d'une écoroute d'hiver.

Dans certaines circonstances, l'utilisation de sels de voirie demeure la méthode préconisée, notamment lorsque la chaussée est glacée, de même qu'aux endroits critiques comme dans les pentes et les courbes et aux arrêts.

Lien connexe

