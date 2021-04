Implantation d'un tomodensitomètre à l'Hôpital régional de Portneuf

SAINT-RAYMOND, QC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le député de Portneuf, Vincent Caron, sont fiers d'annoncer l'ouverture du service de tomodensitométrie à l'Hôpital régional de Portneuf.

Attendu depuis plusieurs années par la population de la région, le nouveau tomodensitomètre a vu sa mise en service retardée par la crise sanitaire que nous connaissons. Mais depuis le 1er mars 2021, les premiers patients se prévalent de ce nouvel appareil diagnostique à la fine pointe de la technologie à Saint-Raymond de Portneuf.

L'arrivée d'un tomodensitomètre bonifie l'offre de service à la clientèle du territoire en donnant accès aux diagnostics sans déplacement vers la région urbaine de Québec. De plus, l'ajout de cet appareil permet aux médecins des urgences du territoire de Portneuf de compléter l'investigation et d'effectuer plus d'interventions terminales, sans avoir à transférer le patient vers une autre urgence.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a contribué au projet à hauteur de 3,8 millions $, dont 2,8 millions pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital, et 1 million $ pour l'acquisition de l'appareil, financé par la Fondation Santé Portneuf.

Citations :

« L'ajout de cet appareil pour le service d'urgence de l'Hôpital régional de Portneuf était attendu dans la région. Nous sommes donc très heureux de soutenir son implantation. Notre gouvernement accorde une grande importance aux soins de proximité. Cela permet d'améliorer l'équité d'accès entre les milieux ruraux et urbains ainsi que la sécurité des patients ayant subi des traumatismes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'ouverture du service de tomodensitométrie à l'Hôpital régional de Portneuf est un grand pas en avant pour notre région. La décision de soutenir l'implantation de ce service témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde aux besoins des citoyens en matière de santé. Je tiens à saluer le travail du Comité de sauvegarde des soins de santé dans Portneuf dans ce dossier, mais aussi la générosité de plusieurs donateurs qui, par le biais de la Fondation Santé Portneuf, ont contribué au financement de ce service permettant aux patients qui en ont besoin de bénéficier d'une technologie de pointe et d'une prise en charge rapide. »

Vincent Caron, député de Portneuf

Faits saillants :

Un agrandissement de 190 mètres carrés et un réaménagement de 160 mètres carrés de l'Hôpital régional de Portneuf ont été nécessaires pour accueillir le service de tomodensitométrie.

ont été nécessaires pour accueillir le service de tomodensitométrie. Avec la présence d'un radiologiste associé à l'ouverture du service de tomodensitométrie et la collaboration des médecins et des infirmières praticiennes spécialisées, la population du territoire de Portneuf obtient un service de qualité, sécuritaire et accessible pour effectuer cet examen spécialisé.

