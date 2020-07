BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, l'implantation d'un tomodensitomètre au service de l'urgence de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul.

Ce nouvel appareil d'imagerie médicale, à la fine pointe de la technologie, viendra bonifier l'offre de service dans la région.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux contribuera à hauteur maximale de 5,7 M$ pour le volet immobilier. Les coûts d'opération de l'appareil seront assumés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul défrayera ceux pour l'acquisition de l'appareil.

Citations :

« L'ajout de cet appareil pour le service d'urgence de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul était considéré prioritaire par la région, et nous sommes heureux de soutenir son implantation. Notre gouvernement accorde une grande importance aux soins de proximité. Cela permettra d'améliorer l'équité d'accès entre les milieux ruraux et urbains ainsi que la sécurité des patients ayant subi des traumatismes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de l'appui qu'a reçu ce projet important pour la région. La décision de soutenir l'implantation d'un tomodensitomètre à l'Hôpital de Baie-Saint-Paul témoigne de l'importance que notre gouvernement accorde aux besoins des citoyens en matière de santé. Ainsi, les patients qui en ont besoin pourront bénéficier d'un service de pointe et d'une prise en charge rapide. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« La Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul est fière de contribuer concrètement à la réalisation de ce projet. L'arrivée de cet appareil de pointe représentera un véritable gain pour la population. En effet, cela contribuera à donner un meilleur accès à des services de haute précision, et de proposer des traitements encore mieux adaptés à la condition de chaque patient, dans des délais optimisés. »

Dr Jean-Denis Paquet, président de la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul

Faits saillants :

Rappelons qu'un tomodensitomètre est un appareil d'imagerie médicale qui permet de poser des diagnostics précis et de recommander les traitements les mieux appropriés aux patients. Il fournit des images en trois dimensions des os, des organes, des tissus et des vaisseaux sanguins.

