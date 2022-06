Impact des firmes de services professionnels d'ici dans l'économie québécoise - Jusqu'à 15% de plus de retombées économiques lorsque nous misons sur des services professionnels québécois

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Depuis maintenant deux ans, le regroupement des Services professionnels d'ici (SPI) sensibilise les décideurs et les donneurs d'ouvrage à l'importance de l'expertise des firmes de services professionnels de propriété québécoise dans l'économie nationale. Malgré le contexte de pandémie, l'industrie des services professionnels d'ici s'est mobilisée pour parler d'une seule voix afin de faire reconnaître son poids dans l'économie, mais aussi dans la création d'emplois et de richesse. Les membres des SPI jouent un rôle important au sein de l'économie québécoise et entendent poursuivre leur travail afin de faire progresser leur expertise et faire rayonner le savoir-faire québécois. À elles seules, les firmes de services professionnels emploient plus de 337 000 personnes et livrent annuellement plus de 24 milliards de dollars de services au Québec, soit 6% du PIB. Malgré cela, elles continuent d'être les grandes oubliées des programmes gouvernementaux visant à favoriser l'achat québécois.

Il est grand temps de sortir du paradigme de l'achat local de produits pour en faire un paradigme d'achat local de produits ET de services. « Nous avons développé le Réflexe Québec pour l'achat de produits locaux, mais il y a beaucoup de chemin à parcourir pour avoir l'équivalent pour les services professionnels. Nous sentons que la volonté y est chez dirigeants.es et le gouvernement devrait clairement emboiter le pas », a mentionné Olivier Laquinte, co-porte-parole du regroupement.

Les grands donneurs d'ordres qui choisissent une entreprise à propriété locale, propulsent ces dernières et permettent la création de conquérants qui font notre fierté dans le monde. Sans la mise en valeur de nos firmes de services professionnels, nous ne pourrions pas parler des CGI, LG2, Malette, Léger Marketing, Cain Lamarre, la Tête Chercheuse et plusieurs autres. Ceci est encore plus vrai en région là où les entrepreneurs ont besoin de soutien pour grandir rapidement et étendre leur impact géographiquement.

Ce que le gouvernement semble oublier, c'est qu'à qualité égale, choisir une firme de services professionnels d'ici procure entre 12 et 15% de plus de retombées économiques dans notre économie. Miser sur une firme de services professionnels c'est assurément contribuer à l'économie du Québec. En d'autres mots, c'est rendre service au Québec. Pourquoi alors continuer d'exclure les services professionnels des efforts gouvernementaux ?

En raison du poids et de l'importance de l'impact des firmes de services professionnels, il serait tout à fait approprié de nous rassembler sous un pôle sectoriel comme ce fut le cas pour l'industrie de l'aéronautique qui en a grandement bénéficié, et ce, au bénéfice de notre économie et des emplois de qualité qui y sont rattachés.

« Notre secteur d'emploi mériterait d'être reconnu comme un pôle d'excellence qui générerait une reconnaissance internationale et une fierté locale. Les entreprises québécoises actives sur la scène internationale sont souvent appréciées pour leur ingéniosité, leur créativité et leur facilité de collaboration. Il faut nous permettre de faire mentir l'adage que nul n'est prophète en son pays », a ajouté Sébastien Fauré, également co-porte-parole du SPI.

À propos des Services professionnels d'ici (SPI)

Réunissant plus de 225 firmes de services professionnels indépendantes en comptabilité, en relations publiques, en communication, en gestion, en publicité, en opérations, en recrutement, en technologies, en ressources humaines, en droit et en stratégie, les SPI souhaitent jouer un rôle prépondérant dans la relance de l'économie québécoise. Les SPI constituent une voix forte et rassembleuse de l'industrie des services professionnels de direction et de propriété québécoise. Pour en savoir plus : professionnelsdici.com

