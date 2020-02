Impact de l'adoption de la Loi 40 - La FQM rencontrera le ministre de l'Éducation et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

QUÉBEC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, dans la foulée d'un conseil d'administration spécial que tiendra la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour discuter de l'impact de l'adoption de la Loi 40 sur le monde municipal, son président, M. Jacques Demers, rencontrera à 16 h 30 à l'hôtel du Parlement le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest.

M. Demers, qui est également maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, sera disponible pour des entrevues dès après la rencontre.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

Renseignements: Source : Fédération québécoise des municipalités, 418 651-3343 | Sans frais : 1 866 951-3343, fqm.ca; Renseignements : Francis Martel, Conseiller aux relations avec les médias, Cellulaire : 418 931-0450, [email protected]

