Impact Collectif Canada rendra hommage aux femmes qui ont marqué la démocratie québécoise

Les médias son invités à cet événement citoyen et non partisan

MONTRÉAL, le 10 août 2026 /CNW/ -- Impact Collectif Canada (ICC) tiendra, le 28 août prochain à Montréal, l'événement « Femmes en politique québécoise », une soirée consacrée à la reconnaissance de femmes dont le parcours, le leadership et les combats ont contribué à transformer la vie politique et la démocratie québécoises.

À l'approche des prochaines élections générales au Québec, cette initiative citoyenne vise également à souligner l'engagement de toutes les femmes qui choisissent de se porter candidates, sans distinction de parti, d'allégeance ou de fonction.

L'événement se déroulera dans un cadre résolument non partisan. Les chefs des différents partis politiques ont d'ailleurs été invités à contribuer à cette démarche de reconnaissance en proposant les noms de trois femmes politiques qu'ils souhaiteraient voir honorées et en transmettant l'invitation aux candidates et candidats de leurs équipes.

« Notre objectif n'est pas de célébrer un parti ou une idéologie, mais de reconnaître des femmes qui, par leur courage et leur engagement, ont élargi l'espace démocratique québécois. Au-delà de l'hommage, cet événement vise aussi à transmettre les enseignements de ces parcours inspirants et à encourager particulièrement les jeunes filles des communautés sous-représentées à prendre pleinement leur place dans la vie citoyenne et démocratique de la société »

-- Oméga Jules, Président-Fondateur d'Impact Collectif Canada (ICC)

À retenir

Date : Vendredi 28 août 2026

Heure : 17h à 21h

Lieu : Maison du loisir et du sport, 7665, boulevard Lacordaire, Montréal (Québec) H1S 2A7

À propos d'Impact Collectif Canada (ICC)

Impact Collectif Canada est un organisme à but non lucratif indépendant qui favorise l'éducation citoyenne, le dialogue collectif et la participation démocratique des groupes sous-représentés ou désavantagés. Par ses activités, ICC souhaite renforcer la capacité des citoyens à comprendre les institutions, à utiliser efficacement les leviers démocratiques et à contribuer de manière responsable aux décisions qui façonnent la société.

Site Web : www.impactcollectif.ca

SOURCE Impact Collectif Canada (ICC)

Renseignements médias: Oméga Jules, AdmA, M.Fisc, MBA, Président-Fondateur, Impact Collectif Canada (ICC), Téléphone : 514-806-0509, Courriel : [email protected], Site Web : www.impactcollectif.ca