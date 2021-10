HALIFAX, NS, le 5 oct. 2021 /CNW/ - IMP Group Limited (IMP) de Halifax, en Nouvelle-Écosse, a acquis Eclipse Technology Solutions Inc.

Eclipse emploie plus de 40 personnes et son siège social est situé à Mississauga, en Ontario. En tant que partenaire Cisco et Microsoft (or), l'entreprise se spécialise dans la prestation de solutions et de services technologiques de bout en bout et transformateurs dans de multiples secteurs, notamment auprès de clients gouvernementaux, d'affaires juridiques, d'éducation, de vente au détail et de grandes entreprises multisites.

Eclipse était auparavant une société privée appartenant à Robert Stroud. « Eclipse est une entreprise de technologie axée sur la clientèle gérée à partir de Mississauga et desservant des clients partout au Canada. L'acquisition par IMP renforcera notre présence en Ontario. Ainsi, nous tirerons le meilleur parti de ce que les deux entreprises offrent et fournirons les solutions et les services qui procurent une valeur réelle à nos clients. Je considère que cela convient parfaitement à nos clients, à nos partenaires et à nos employés », a expliqué M. Stroud.

Darrell Taylor, président, Services d'information et chef de l'information d'IMP, a déclaré : « L'acquisition d'Eclipse, dont le modèle d'affaires et la philosophie de gestion sont très alignés sur ceux d'IMP, sera un excellent complément à nos offres de services à IMP Solutions. »

David MacKinnon, vice-président directeur et chef de l'exploitation d'IMP Solutions, a déclaré : « Depuis plus de 20 ans, IMP Solutions se concentre principalement sur la fourniture de produits et de services de technologie de l'information de calibre mondial aux clients du Canada atlantique. L'ajout d'Eclipse nous permet d'étendre nos activités en Ontario et dans le reste du Canada. La force des deux entreprises réside dans leurs employés, ainsi que dans leur dévouement et leur engagement envers un service à la clientèle exceptionnel. »

IMP Group est une société de placement privée qui possède un portefeuille diversifié de sociétés de premier plan sur le marché mondial. IMP compte plus de 3 000 employés chevronnés qui offrent des services, de la qualité et de la valeur à des clients de divers secteurs, notamment l'aérospatiale et la défense, l'aviation, les services et technologies de l'information, les soins de santé, l'hôtellerie et le développement immobilier.

