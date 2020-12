Revenus trimestriels de 4 754 545 $ et BAIIA ajusté de 795 159 $

Annonce d'un partenariat stratégique avec Mila en vue d'accroître les capacités et la fonctionnalité d'IA de sa plateforme de développement d'anticorps

Candidats prometteurs avancés pour le cocktail d'anticorps thérapeutique PolyTopeMC contre la COVID-19; lancement des essais précliniques prévu en janvier 2021

VICTORIA, BC, le 21 déc. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (Bourse de croissanceTSX: IPA) (OTCQB: IPATF) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2021 qui s'est terminé le 31 octobre 2020.

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2021 :

Les revenus se sont chiffrés à 4,8 millions de dollars pour le trimestre qui s'est terminé le 31 octobre 2020, soit une augmentation de 1,6 million de dollars, ou 50 %, comparativement à 3,2 millions de dollars pour le même trimestre l'an dernier.

Le BAIIA rajusté était de 795 159 $ pour le trimestre qui s'est terminé le 31 octobre 2020, soit une augmentation de 858 577 $ par rapport à - 63 418 $ pour le même trimestre l'an dernier.

Le solde de trésorerie actuel est de 16,8 millions de dollars au 31 octobre 2020, comparativement à 2,6 millions de dollars à la fin de l'exercice financier le 30 avril 2020.

Résultats financiers

Revenu : Les revenus de la Société s'élevaient à 4 754 545 $ pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 octobre 2020, comparativement à 3 162 365 $ pour la même période l'an dernier, soit une augmentation de 50 %. Ce résultat est attribuable à l'augmentation du volume des contrats de la Société, qui est dû à l'accent mis en permanence sur la création de programmes de découverte diversifiés faisant appel à des répertoires d'animaux distinctifs et de multiples technologies aux avantages uniques.

Recherche et développement : L'entreprise a investi 1 358 529 $ dans la recherche et a enregistré 2 154 577 $ en subventions et revenus gagnés sur les subventions jusqu'au 31 octobre 2020. La Société a étendu son engagement à l'égard d'initiatives de recherche et de développement visant à offrir de nouveaux services par le biais du développement interne et de partenariats. L'entreprise a également entrepris des projets de recherche et de développement liés à la COVID-19 et a reçu des subventions et des contributions du gouvernement pour appuyer ces efforts.

Perte nette : La Société a enregistré une perte nette de 463 583 $ durant la période de trois mois ayant pris fin le 31 octobre 2020, soit une diminution de 899 962 $ par rapport à la perte nette de 1 363 545 $ pour la période de trois mois qui s'est terminée le 31 octobre 2019. Cette amélioration est attribuable à l'augmentation des revenus, des bénéfices bruts et des revenus de subventions de la Société, compensée par une hausse des dépenses en recherche et développement et d'autres dépenses d'exploitation.

Mesures non conformes aux IFRS : *Le BAIIA ajusté pour la période de trois mois ayant pris fin le 31 octobre 2020 était de 795 159 $, soit une augmentation de 858 577 $ par rapport au BAIIA rajusté de - 63 418 $ pour la période de trois mois qui s'est terminée le 31 octobre 2019. Cette hausse est attribuable à l'augmentation des revenus, des bénéfices bruts et des revenus tirés de subventions et de contributions, compensée par une augmentation des dépenses en recherche et développement et d'autres dépenses d'exploitation par rapport à la période précédente.

Dr Jennifer Bath, chef de la direction d'ImmunoPrecise, a déclaré : « Nous avons encore une fois enregistré une croissance accélérée des revenus au cours du deuxième trimestre de l'exercice financier 2021, au moment où nous continuons de gagner des parts de marché dans différents secteurs. Nous prévoyons tirer parti d'autres occasions commerciales qui renforceront les revenus de notre entité de recherche sous contrat à l'avenir, y compris dans le cadre de nos programmes en partenariat avec notre filiale, Talem Therapeutics.

La position financière de la Société est solide. Elle soutient nos plans de croissance stratégique en ce qui a trait à l'expansion géographique et aux transformations numériques en matière d'IA, à la croisée de la génomique et de l'immunologie, a poursuivi Jennifer Bath. Nous sommes reconnaissants du dévouement de nos employés et de nos partenaires, et nous demeurons déterminés à collaborer avec eux pour favoriser l'innovation scientifique dans le monde entier. En ce qui concerne l'avenir, nous continuerons d'investir dans de nouvelles capacités qui aident nos partenaires à l'échelle mondiale à faire avancer leurs recherches et à offrir des médicaments et des traitements révolutionnaires aux patients dans le besoin. »

Faits saillants des activités récentes

Première formulation sélectionnée pour l'essai préclinique du cocktail d'anticorps thérapeutique PolyTope MC : En novembre 2020, ImmunoPrecise a annoncé la sélection du premier cocktail thérapeutique anti-SRAS-CoV-2 composé de quatre anticorps humains synergiques qui passera à la phase des essais précliniques. Ces essais permettront d'examiner l'innocuité et l'efficacité du cocktail thérapeutique proposé, ainsi que la tolérance à son égard, dans le modèle bien défini du hamster syrien relatif au SRAS-CoV-2.

: En novembre 2020, ImmunoPrecise a annoncé la sélection du premier cocktail thérapeutique anti-SRAS-CoV-2 composé de quatre anticorps humains synergiques qui passera à la phase des essais précliniques. Ces essais permettront d'examiner l'innocuité et l'efficacité du cocktail thérapeutique proposé, ainsi que la tolérance à son égard, dans le modèle bien défini du hamster syrien relatif au SRAS-CoV-2. Entente de partenariat technologique avec Genmab ciblant les maladies infectieuses : En novembre 2020, ImmunoPrecise a conclu une entente de recherche avec Genmab A/S en vue de générer de nouvelles combinaisons d'anticorps bispécifiques à l'aide de la plateforme DuoBody® exclusive de Genmab et des anticorps exclusifs d'IPA dans le domaine des maladies infectieuses.

Annonce d'un partenariat stratégique axé sur l'IA avec Mila : En novembre 2020, ImmunoPrecise a annoncé son partenariat avec Mila, un institut de recherche en intelligence artificielle (IA) de renommée mondiale, pour la recherche et le développement de nouvelles thérapies. Grâce à ce partenariat, les entreprises auront accès à des ensembles de données jusque-là inexplorés générés par ImmunoPrecise afin d'étudier comment améliorer la conception de nouveaux traitements contre les maladies potentiellement mortelles.

Annonce d'une collaboration avec Twist Biosciences en vue de la création de nouveaux produits d'anticorps thérapeutiques : En octobre 2020, ImmunoPrecise a annoncé une collaboration avec Twist Biosciences pour tirer parti de la plateforme de silicium de Twist servant à la synthèse de l'ADN afin d'améliorer ses anticorps thérapeutiques et d'étendre son pipeline de stade précoce à un plus large éventail de cibles en oncologie. À la suite des premiers travaux de découverte, les entreprises viseront ensuite à faire progresser les programmes ensemble grâce à la validation de concept et au développement préclinique, et finalement clinique.

Lancement d'essais précliniques pour les vaccins contre le SRAS-CoV-2 en collaboration avec LiteVax : En septembre 2020, ImmunoPrecise a lancé des essais précliniques en partenariat avec LiteVax pour la mise au point d'un ensemble de vaccins candidats contre le SRAS-CoV-2. Les formulations ont été conçues à l'aide des nombreuses sources de données d'ImmunoPrecise et combinées à une nouvelle classe de dérivés glucidiques synthétiques de LiteVax conçue pour agir comme adjuvant de vaccin.

Lancement de la plateforme B Cell Select™ de deuxième génération : En septembre 2020, IPA Europe, une filiale d'ImmunoPrecise, a annoncé le lancement d'une plateforme B-Cell Select de deuxième génération. La nouvelle technologie accélérera les capacités d'identification et de découverte des anticorps en favorisant une plus grande automatisation de leur technologie de sélection et, par la suite, du clonage de cellules uniques.

Annonce d'une nouvelle collaboration avec Zymeworks pour le développement d'anticorps multispécifiques ciblant le SRAS-CoV-2 En septembre 2020, ImmunoPrecise a annoncé une collaboration de recherche avec Zymeworks pour utiliser ses plateformes Azymetric MC et EFECT MC pour le développement d'anticorps candidats contre la COVID-19. Les candidats retenus dans le cadre de cette collaboration feront l'objet d'essais approfondis à l'aide de protéines de spicule fournies par le Conseil national de recherches du Canada . S'ils s'avèrent efficaces, des essais seront ensuite réalisés sur des animaux.

et EFECT pour le développement d'anticorps candidats contre la COVID-19. Les candidats retenus dans le cadre de cette collaboration feront l'objet d'essais approfondis à l'aide de protéines de spicule fournies par le Conseil national de recherches du . S'ils s'avèrent efficaces, des essais seront ensuite réalisés sur des animaux. Début du processus d'inscription à un second marché, le NASDAQ : En septembre 2020, ImmunoPrecise a annoncé sa demande d'inscription sur le marché financier « NASDAQ ». L'inscription au NASDAQ, qui est la principale bourse au monde pour les entreprises de biotechnologie et de produits pharmaceutiques, permettra d'accroître la visibilité de la Société et son accès aux investisseurs américains et internationaux.

IPA publie périodiquement des renseignements à l'intention des investisseurs sur son site Web d'entreprise, ImmunoPrecise.com. Cela comprend les communiqués et d'autres renseignements sur le rendement financier, les rapports déposés ou soumis à la TSX, l'information sur la gouvernance d'entreprise et les précisions relatives à l'assemblée annuelle des actionnaires. Les rapports déposés ou soumis à la TSX se trouvent sur sedar.com.

À propos de ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre les maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. La Société utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs tiennent compte des convictions de l'entreprise quant à la possibilité que ses anticorps puissent être perfectionnés ou approuvés pour le traitement de la COVID-19 (ou du SRAS-CoV-2) ou qu'elle conclue toute transaction en ce qui concerne ces anticorps. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour l'exercice financier clos le 31 octobre 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

*Mesure financière non conforme aux IFRS

Les lecteurs sont avertis que le « BAIIA ajusté » est une mesure non reconnue en vertu des IFRS. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice avant les produits d'intérêt, l'impôt, l'amortissement, la rémunération fondée sur les actions, les coûts de restructuration, les charges de dépréciation et d'autres profits ou pertes non récurrents. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est une mesure utile qui facilite les comparaisons des activités d'une période à l'autre. Les lecteurs sont avertis que le « BAIIA ajusté » n'est pas un substitut aux mesures déterminées conformément aux IFRS et ne devrait pas, à lui seul, être interprété comme un indicateur de performance, de flux de trésorerie ou de rentabilité.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

