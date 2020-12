ImmunoPrecise participe à un effort de collaboration visant la fabrication préclinique d'importants anticorps ciblant le virus SARS-CoV-2

VICTORIA, BC, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (Bourse de croissance TSX: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file dans la découverte et le développement global d'anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui avoir entrepris une collaboration de recherche avec le Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine du Conseil national de recherches Canada (CNRC) en vue de développer ses anticorps neutralisants PolyTope™ contre le SARS-CoV-2.

IPA envisage également d'acquérir une licence pour la plateforme d'expression accélérée faisant appel à des cellules CHO du CNRC qui sera utilisée dans la fabrication préclinique et clinique de ses anticorps monoclonal de premier plan. Des chercheurs du Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine du CNRC déploieront la plateforme d'expression accélérée faisant appel à des cellules CHO dans le but d'accélérer l'identification et le développement des principaux anticorps candidats d'IPA.

Le CNRC appuie cette recherche par l'entremise du Programme Défi en réponse à la pandémie et du Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI). Le projet est également réalisé en collaboration avec Zymeworks Inc. (NYSE: ZYME) pour la conception et la mise au point des principaux anticorps candidats d'IPA.

Au cours de l'été 2020, ImmunoPrecise a ciblé des anticorps dirigés contre la protéine de spicule du virus SARS-CoV-2 d'anticorps en passant au crible des dizaines de milliers d'anticorps provenant de sources multiples et convergeant vers un groupe de candidats qui ont montré une activité fonctionnelle in vitro et des effets synergiques lors d'essais de neutralisation axés sur un pseudovirus. Les anticorps ayant les plus grands effets neutralisants ont été utilisés dans le cadre d'essais précliniques associés au programme de traitement PolyTope™.

IPA considère que le CNRC est un partenaire de choix pour le développement et la fabrication de ses anticorps thérapeutiques, étant donné qu'il occupe une position unique au Canada lui permettant d'aborder les différentes facettes de ce projet grâce à ses installations intégrées multidisciplinaires de recherche en biologie situées à Montréal et à Ottawa.

« IPA est fière de contribuer à cette initiative canadienne de concert avec le CNRC et Zymeworks, a déclaré Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise. IPA est fière d'entreprendre sa première collaboration avec le CNRC, au moment où nous continuons de nous imposer comme un acteur de premier plan au sein de l'écosystème scientifique canadien et dans le contexte de la pandémie actuelle. Nous croyons que ce partenariat entre le CNRC (Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine, Programme Défi en réponse à la pandémie et PARI) et Zymeworks présente un potentiel énorme pour générer des traitements de premier ordre contre le SARS-CoV-2 dans cet environnement propice au travail d'équipe regroupant des spécialistes motivés au Canada. »

À propos du programme de traitement PolyTope™ contre le SARS d'IPA

Les anticorps monoclonal proviennent de plusieurs espèces animales, y compris l'humain, le lama, le lapin et des animaux transgéniques (humanisés) de la plateforme OmniAb® dans le but d'avoir accès à une vaste couverture d'épitopes. IPA exploite de multiples anticorps sous différentes formes, valences et tailles afin de sélectionner des anticorps ciblant des épitopes multiples ou rares. Dans le cadre d'un effort mondial impliquant ses scientifiques nord-américains et européens, IPA est parvenue à développer un portefeuille de découvertes riche et diversifié d'anticorps candidats contre le SARS-CoV-2 donnant lieu à de multiples épitopes et à une diversité fonctionnelle.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. L'entreprise utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs tiennent compte des convictions de l'entreprise quant à la possibilité que ses anticorps ou vaccins puissent être perfectionnés ou approuvés pour le traitement de la COVID-19 (ou du SRAS-CoV-2) ou qu'elle conclue toute transaction en ce qui concerne ces anticorps. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 juillet 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

