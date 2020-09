La Société fait état des progrès rapides des programmes d'anticorps contre la COVID-19;

les études combinées réalisent une neutralisation presque complète du SRAS-CoV-2

VICTORIA, BC, le 31 août 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (Bourse de croissance TSX : IPA) (OTCQB : IPATF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et a présenté l'état actuel de ses activités pour l'exercice 2020.

Faits saillants récents :

La Société a caractérisé un sous-ensemble d'anticorps thérapeutiques entièrement humains qui ont démontré une activité neutralisante efficace et qui ont présenté un effet neutralisant amélioré lors des essais combinatoires (anticorps doubles).

Elle a reçu de multiples subventions pour le développement d'anticorps thérapeutiques contre le SRAS-CoV-2.

Elle a annoncé un projet de collaboration entre ImmunoPrecise Antibodies Europe et LiteVax BV, financé par TRANSVAC2, pour la mise au point d'un vaccin contre la COVID-19.

UPE, une filiale d'IPA, se joint à Genmab et Merus dans leur projet d'expansion d'un nouvel accélérateur d'entreprise en biotechnologie dans le centre de l'industrie scientifique en Europe .

. L'entreprise collabore avec les National Institutes of Health (NIH) et Integrated Biotherapeutics pour étudier les composantes structurelles des anticorps qui présentent un potentiel thérapeutique visant à traiter ou prévenir la COVID-19.

Le CRSNG a octroyé à IPA une subvention pour financer une collaboration avec l'Université de Victoria qui vise à mettre au point un test de dépistage d'anticorps contre la COVID-19 fondé sur une analyse de salive, conçu pour fournir des résultats en temps réel.

qui vise à mettre au point un test de dépistage d'anticorps contre la COVID-19 fondé sur une analyse de salive, conçu pour fournir des résultats en temps réel. IPA a été ajoutée à la liste préliminaire des entreprises qui luttent contre la COVID-19 de l'OMS.

La Société a intégré sur le site d' Utrecht une imprimante automatisée d'ADN de SGI-DNA, une première en Europe .

Résultats financiers

Revenus : La Société a enregistré des revenus records de 14 057 927 $, par rapport à des revenus de 10 926 268 $ au cours de l'exercice 2019, ce qui représente une augmentation de 29 % des revenus cette année. Les revenus au T4 ont augmenté de 57 % par rapport à ceux du T4 de 2019. Le fait que l'entreprise met continuellement l'accent sur le repérage et l'intégration de nouveaux clients qui sont à la recherche de l'étendue des services intégrés offerts, ainsi que sur la croissance continue des activités de base des clients existants, a entraîné une augmentation du volume et de la valeur financière de ses contrats au cours de l'exercice clos le 30 avril 2020. Les perspectives de revenus sont positives pour le premier trimestre de l'exercice 2021.

Marge brute : Le bénéfice brut a augmenté de 52 % pour s'établir à 8 033 984 $, par rapport à 5 294 634 $ pour la même période l'an dernier, ce qui représente une augmentation de 2 739 350 $ par rapport à la fin de l'exercice le 30 avril 2019.

Perte nette : La Société a fait état d'une perte nette de 4 947 426 $ pour l'exercice clos le 30 avril 2020, par rapport à une perte nette de 7 617 467 $ pour la même période l'an dernier, ce qui constitue une amélioration de 2 670 041 $ par rapport à l'exercice précédent. La baisse de la perte nette est principalement attribuable à l'augmentation du bénéfice brut.

Mesures non liées à l'IFRS* : Le BAIIA ajusté pour l'exercice financier était de 52 311 $ comparativement à (2 849 474 $) pour l'exercice clos le 30 avril 2019. Cette amélioration importante du BAIIA ajusté est principalement attribuable à l'augmentation du bénéfice brut par rapport à l'exercice précédent.

« ImmunoPrecise a enregistré des résultats records au cours de l'exercice, grâce à nos partenariats en cours avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à l'échelle internationale, ainsi qu'à l'ajout constant de nouveaux clients dans des programmes de recherche, de diagnostic et de thérapie, a déclaré Jennifer Bath, chef de la direction d'ImmunoPrecise. Nous travaillons sans relâche aux côtés de nos clients pour les aider à bâtir des réseaux et des programmes de recherche, ce qui constitue une suite logique et novatrice à leurs travaux de laboratoire et les aide à établir des relations durables. Nous gagnons rapidement du terrain sur le marché, et je suis heureuse d'annoncer que notre clientèle s'est agrandie et inclut maintenant plus de 400 des plus importantes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques du monde, ainsi que plus de la moitié du palmarès des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. Nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive sous la forme d'ententes pluriannuelles plus importantes et qu'elle soit renforcée par une solide stratégie d'octroi de permis. »

« Non seulement avons-nous réalisé un solide rendement financier, mais je suis également fière d'annoncer que notre programme lié à la COVID-19 avance rapidement. Comme nous l'avons déjà mentionné, les stratégies actuelles de mise au point d'un vaccin contre le SRAS-CoV-2 visent à protéger les personnes non infectées. Toutefois, ces approches ne touchent pas les patients atteints activement de la maladie et ne seront probablement pas efficaces auprès de certaines populations vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes immunovulnérables. De plus, étant donné le potentiel élevé de mutation constante du virus, d'autres traitements ciblant des épitopes restreints pourraient ne pas être efficaces à long terme. En revanche, nos plateformes de recherche d'anticorps représentent une option de traitement efficace pour les patients atteints de la COVID-19 qui génèrent une diversité inégalée de nouveaux anticorps humains. Ces plateformes sont conçues pour obtenir les meilleures chances de succès clinique pour les variantes actuelles et futures du virus. »

« Je suis heureuse d'annoncer que les anticorps prometteurs de la Société ont produit des effets synergiques évidents, ce qui confirme que leurs activités sont améliorées dans des études combinées et entraînent la neutralisation presque complète de l'infection due au pseudovirus SARS-CoV-2. Nous accélérons maintenant le processus d'essais précliniques, car nous envisageons de soumettre un nouveau médicament expérimental à la FDA dès que possible. Entre-temps, nous sommes activement à la recherche de nouvelles possibilités de collaboration et de partenariat. Nous avons également reçu de multiples subventions, qui confirment la pertinence de notre plateforme, et nous continuerons d'explorer activement d'autres possibilités de financement non dilutif »

« Enfin, nous sommes fiers de nous associer au laboratoire du Dr Alexandre Brolo de l'Université de Victoria en vue de mettre au point un test de dépistage d'anticorps contre la COVID-19 fondé sur une analyse de salive. Contrairement aux immunoessais actuels fondés sur une analyse de sang ou de sérum, notre objectif est de mettre au point une trousse de dépistage qui donnera des résultats rapides et qui peut être facilement administrée n'importe où, y compris à la maison. Dans l'ensemble, les progrès de nos programmes, qui misent tous sur notre expertise de base en matière d'anticorps, nous encouragent beaucoup, et nous avons hâte de communiquer les prochaines mises à jour. »

IPA publie périodiquement des renseignements à l'intention des investisseurs sur son site Web d'entreprise, ImmunoPrecise.com. Cela comprend les communiqués de presse et d'autres renseignements sur le rendement financier, les rapports déposés ou soumis à la TSX, l'information sur la gouvernance d'entreprise et les précisions relatives à l'assemblée annuelle des actionnaires. Les rapports déposés ou soumis à la TSX se trouvent sur sedar.com.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale de premier plan offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques du monde entier de découvrir, de développer, d'optimiser, de concevoir et de produire des traitements contre des maladies. L'expérience de la Société, ses technologies de pointe et sa rigueur scientifique soutenue aident ses partenaires à faire passer leurs traitements novateurs en milieu clinique. Grâce aux technologies de pointe d'ImmunoPrecise, à sa plateforme de gestion de projet entièrement intégrée et à des services à guichet unique, la Société réduit considérablement le temps requis au développement de produits conventionnels à fournisseurs multiples et aux risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://www.immunoprecise.com/ (en anglais seulement) ou envoyez un courriel à [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. La Société utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « peut-être », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels aux attentes et aux prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour l'exercice financier clos le 31 janvier 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

*Mesure financière non conforme aux IFRS

Les lecteurs sont avertis que le « BAIIA ajusté » est une mesure non reconnue en vertu des IFRS. Le BAIIA ajusté est défini comme le bénéfice avant les produits d'intérêt, l'impôt, l'amortissement, la rémunération fondée sur les actions, les coûts de restructuration, les charges de dépréciation et d'autres profits ou pertes non récurrents. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est une mesure utile qui facilite les comparaisons des activités d'une période à l'autre. Les lecteurs sont avertis que le « BAIIA ajusté » n'est pas un substitut aux mesures déterminées conformément aux IFRS et ne devrait pas, à lui seul, être interprété comme un indicateur de performance, de flux de trésorerie ou de rentabilité.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

