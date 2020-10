VICTORIA, BC, le 27 oct. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (TSXV: IPA) (OTCQB: PATF) (FSE: TQB2), un chef de file de la découverte et du développement d'anticorps thérapeutiques complets, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Talem Therapeutics, a conclu une entente de collaboration avec Twist Bioscience Corporation (NASDAQ : TWST), une entreprise qui permet aux clients de réussir en offrant de l'ADN synthétique de haute qualité à l'aide de sa plateforme de silicium, afin de tirer parti des forces uniques des technologies des deux entreprises dans la création de molécules thérapeutiques innovantes.

En s'engageant dans cette collaboration de découverte précoce avec Twist, Talem élargira sa filière d'anticorps en explorant la technologie d'IPA sur un plus large éventail de cibles d'oncologie, en combinant leurs expertises d'une manière hautement collaborative pour découvrir de nouvelles thérapies anticorps. ImmunoPrecise fournira des cibles d'intérêt avec des données de base pertinentes, et les séquences génétiques encodant les anticorps de plomb contre les cibles sélectionnées. Twist Biopharma, une division de Twist Bioscience, concevra des bibliothèques d'anticorps synthétiques basées sur les séquences de répertoire d'anticorps fournies par les animaux immunisés pour découvrir des candidats aux anticorps au plomb optimisés et humanisés. Les entreprises viseront ensuite à faire progresser conjointement les programmes par la validation de principe et le développement préclinique et collaboreront à toutes les occasions commerciales générées par ces efforts conjoints qui pourraient donner lieu à des jalons fondés sur des éléments précliniques clés, les jalons cliniques et commerciaux ainsi que les redevances pour tout anticorps résultant de la collaboration.

« Notre collaboration avec Twist reconnaît le potentiel de leur capacité bien établie à créer des bibliothèques de découverte d'anticorps de précision, ce qui nous permet d'accélérer davantage notre développement préclinique grâce à la collaboration », a déclaré Jennifer Bath, présidente-directrice générale d'ImmunoPrecise Antibodies. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration avec Twist pour faire œuvre de pionnier dans la découverte et le développement de nouveaux traitements de pointe contre le cancer. »

À propos de ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre les maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. La Société utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « peut-être », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 juillet 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

