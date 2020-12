VICTORIA, BC, le 14 déc. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (« IPA ») (TSXV: IPA) (OTCQB: IPATD) (FSE: TQB), un chef de file dans la découverte et le développement global d'anticorps thérapeutiques, et LiteVax BV (Oss, Pays-Bas) ont annoncé aujourd'hui, sur la base des résultats de l'étude préclinique menée conjointement sur l'immunogénicité, la nomination d'un premier vaccin en vue d'une évaluation (pré-)clinique et d'un développement ultérieurs. IPA et LiteVax ont choisi le vaccin candidat à la suite d'une évaluation des profils d'immunogénicité, chez des espèces autres que les rongeurs, de plusieurs vaccins candidats contre le SARS-CoV-2 qui contiennent chacun un seul segment de protéine de spicule du SARS-CoV-2 de conception expérimentale. À l'aide des vastes ensembles de données d'IPA, les candidats ont été sélectionnés et optimisés afin d'y intégrer un maximum d'épitopes antigéniques fonctionnels tout en réduisant autant que possible l'exposition totale à des épitopes étrangers, diminuant par le fait même les risques d'effets indésirables à long terme.

L'immunisation de porcs avec une faible dose du candidat sélectionné a provoqué d'importantes réactions sériques contre le segment de protéine de spicule du SARS-CoV-2. De plus, certaines formulations ont été combinées à une nouvelle classe de dérivés glucidiques de LiteVax destinés à agir comme un adjuvant afin d'évaluer les avantages potentiels d'une formulation conjointe. Comparativement aux formulations sans adjuvant, celles combinées à l'adjuvant LiteVax ont induit des réponses immunitaires substantiellement plus élevées. Aucun effet indésirable n'a été observé chez l'un ou l'autre des groupes expérimentaux. Cette étude a été réalisée à l'IRTA (Catalogne, Espagne) avec le soutien de TRANSVAC2, une infrastructure de recherche et développement de vaccins dont l'objectif est d'accélérer la mise au point de vaccins sûrs, efficaces et abordables (projet financé par la Commission européenne, convention de subvention no 730964).

« Nous sommes encouragés par les résultats positifs de nos études précliniques initiales pour évaluer le potentiel des traitements PolyTope utilisés comme vaccins à faible dose unique contre des maladies comme le SRAS-CoV-2. Au cours de ces études, la formulation nouvellement sélectionnée de notre vaccin a démontré des réponses anticorps significatives contre le trimère de spicule du SARS-CoV-2 en entier à la suite d'une seule injection, un effet qui a été amplifié par la formulation combinée à l'adjuvant de LiteVax, a déclaré Ilse Roodink, chef de projet mondial pour les programmes liés au coronavirus de l'entreprise. En tirant parti d'une approche axée sur les données en ce qui concerne la conception de la protéine de spicule du SARS-CoV-2, nous sommes en mesure de réduire au minimum l'exposition inutile tout en optimisant l'efficacité. Nous sommes convaincus que nous choisissons le meilleur candidat de cette étude pour en poursuivre le développement. Nous sommes impatients de faire progresser ce partenariat et de continuer d'en apprendre davantage sur le potentiel de cette collaboration unique pour fournir un vaccin sûr et efficace aux patients dans le besoin. »

L'évaluation de la puissance de neutralisation du virus par les réponses immunitaires induites est prévue pour janvier. IPA et LiteVax prévoient également d'entreprendre d'autres études précliniques en parallèle afin d'évaluer plus en profondeur la durabilité et l'efficacité des réponses immunitaires chez des espèces de grande taille autres que les rongeurs, ainsi que chez un modèle de hamster syrien infecté au SARS-CoV-2.

À propos de TRANSVAC

TRANSVAC2 est une infrastructure européenne de recherche et développement en matière de vaccins qui vise à accélérer le développement de vaccins sûrs, efficaces et abordables, l'un des outils de santé publique les plus efficaces et les plus économiques pour la prévention des maladies. Toutefois, la mise au point de vaccins prend du temps et est complexe. Elle exige une combinaison de compétences spécialisées et de capacités techniques qui ne sont pas facilement accessibles dans une seule organisation. Afin de faciliter l'accès à ces compétences et capacités et de favoriser les collaborations dans le domaine des vaccins en Europe, TRANSVAC2 offre des services techniques de haute qualité sur quatre plateformes de services : la technologie (pour la conception de procédés et la production de bonnes pratiques de fabrication), la biologie des corrélats immunologiques et des systèmes, les modèles animaux et le soutien pour les essais cliniques.

TRANSVAC2 a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention no 730964.

À propos de LiteVax

LiteVax BV est une PME biopharmaceutique néerlandaise dont la mission est d'influer sur la santé mondiale en concevant et en exploitant de nouveaux adjuvants immunologiques pour accroître l'efficacité des vaccins. De nouveaux vaccins plus efficaces contre une vaste gamme de maladies infectieuses sont nécessaires, comme en témoignent les récentes éclosions. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez écrire à l'adresse [email protected].

À propos de l'IRTA

L'IRTA est un institut de recherche consacré à la recherche, au développement et à l'innovation agroalimentaires, dans les domaines de la production végétale et animale, des industries agroalimentaires, de l'environnement et du changement mondial, et de l'économie. Le transfert des avancées scientifiques de l'IRTA contribue à la modernité, à la compétitivité et au développement durable dans les secteurs agraire, alimentaire et de la pêche, à la fourniture d'aliments sains pour les consommateurs et à l'amélioration du bien-être humain. L'IRTA est associée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, des Pêcheries et de l'Alimentation (DARPA) du gouvernement catalan. http://www.irta.cat/en/

À propos de ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre les maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à [email protected].

À propos du programme de traitement PolyTope™ contre le SRAS d'IPA

Les anticorps monoclonaux proviennent de plusieurs espèces animales, y compris l'humain, le lama, le lapin et des animaux transgéniques (humanisés) de la plateforme OmniAb® dans le but d'avoir accès à une vaste couverture d'épitopes. IPA exploite de multiples anticorps sous différentes formes, valences et tailles afin de sélectionner des anticorps ciblant des épitopes multiples ou rares. Dans le cadre d'un effort mondial impliquant ses scientifiques nord-américains et européens, IPA est parvenue à développer un portefeuille de découvertes riche et diversifié d'anticorps candidats contre le SARS-CoV-2 donnant lieu à de multiples épitopes et à une diversité fonctionnelle.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. L'entreprise utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs tiennent compte des convictions de l'entreprise quant à la possibilité que ses anticorps puissent être perfectionnés ou approuvés pour le traitement de la COVID-19 (ou du SRAS-CoV-2) ou qu'elle conclue toute transaction en ce qui concerne ces anticorps. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 juillet 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

