VICTORIA, BC, le 19 nov. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (TSX: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file de la découverte et du développement d'anticorps thérapeutiques complets, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de recherche avec Genmab A/S (NASDAQ: GMAB), une entreprise de biotechnologies internationale spécialisée dans la création et le développement d'anticorps thérapeutiques différenciés pour le traitement du cancer. L'IPA produira de nouvelles combinaisons d'anticorps bispécifiques au moyen de la plateforme brevetée DuoBody® de Genmab et des anticorps exclusifs d'IPA dans le domaine des maladies infectieuses. Le développement des anticorps exclusifs d'IPA dans les constructions génétiques de DuoBody permet des formulations supplémentaires et nouvelles. Par ailleurs, la Société étudie également une série de combinaisons en parallèle.

« Le partenariat avec Genmab s'inscrit dans la mission d'IPA qui est de mettre au point des thérapies sûres et efficaces pour les patients, et dans ce cas-ci, particulièrement en ce qui concerne les besoins croissants liés au traitement des maladies infectieuses », a déclaré la Dre Jennifer Bath, directrice générale d'ImmunoPrecise Antibodies. « Cette entente s'ajoute à notre stratégie visant à faire en sorte que le plein potentiel de nos programmes de lutte contre les maladies infectieuses se concrétise, ce qui comprend l'établissement de partenariats productifs pour accroître les possibilités de formulations idéales ayant les profils de sécurité et d'efficacité les plus élevés. »

La technologie DuoBody est une plateforme exclusive de Genmab qui vise la découverte et le développement d'anticorps bispécifiques dans plusieurs domaines thérapeutiques, dont le cancer, l'hémophilie, les maladies auto-immunes, les maladies infectieuses et celles du système nerveux central. La technologie DuoBody a été utilisée avec succès dans de nombreuses thérapies cliniques expérimentales menées en interne ou en partenariat avec Genmab.

Dans le cadre du partenariat, Genmab et IPA négocieront de bonne foi une entente pour l'utilisation commerciale des produits DuoBody qui en résulteront.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre des maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. La Société utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « peut-être », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 juillet 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. SOURCE : ImmunoPrecise Antibodies

Renseignements: Pour les relations avec les investisseurs, veuillez communiquer avec : Frederick Chabot, téléphone : 1 438 863-7071, courriel : [email protected], Contact Financial Corp., Suite 810, 609 Granville Street, P.O. Box 10322, Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1G5, Canada.

