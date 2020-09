VICTORIA, BC, le 29 sept. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (TSXV: IPA) (OTCQB: IPATF) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2021 clos le 31 juillet 2020.

Faits saillants financiers du premier trimestre de 2021 :

Les revenus ont augmenté de 1,1 M$, ou de 39 %, passant de 2,7 M$ au premier trimestre de 2020 à 3,8 M$.

Le bénéfice brut a augmenté de 1,1 M$ pour atteindre 64 % des revenus, comparativement à 51 % des revenus au même trimestre de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté a augmenté à 932 000 $, comparativement à une perte de 481 000 $ pour la même période l'an dernier.

L'encaisse était de 6,0 M$ au 31 juillet 2020.

L'exercice des bons de souscription après la fin du trimestre jusqu'au 28 septembre 2020 ont généré des liquidités à hauteur de 9,7 M$ en contrepartie de 7,8 millions d'actions; tous les bons de souscription expirant le 24 septembre 2020 ont été exercés.

Résultats financiers

Revenus : La Société a réalisé des revenus de 3 764 977 $ au cours du trimestre clos le 31 juillet 2020, comparativement à des revenus de 2 716 099 $ au cours du même trimestre en 2019. Il s'agit d'une augmentation de 39 % des revenus pour la période. Cette tendance à la hausse des revenus est attribuable à l'augmentation du volume et de la valeur financière des contrats avec les clients résultant des efforts soutenus dans le but d'élargir la gamme de services offerts, d'accueillir de nouveaux clients - dont de grandes sociétés pharmaceutiques - et d'accroître les activités de base auprès des clients actuels.

Marge brute : Au cours du trimestre clos le 31 juillet 2020, la Société a réalisé un bénéfice brut de 2 410 326 $, comparativement à 1 376 406 $ en 2019. Cela représente une augmentation de 64 % par rapport à 51 % pour la même période l'an dernier.

Perte nette : La Société a enregistré une perte nette de 549 318 $ au cours du trimestre clos le 31 juillet 2020, comparativement à une perte nette de 2 012 198 $ pour le trimestre clos le 31 juillet 2019. Cette variation est principalement attribuable à la hausse des revenus et du bénéfice brut, de même qu'à une augmentation des autres revenus tirés des subventions publiques et de recherche.

Mesures non conformes aux IFRS : * Le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 31 juillet 2020 était de 932 716 $, comparativement à (481 499 $) pour la même période l'an dernier. Cette amélioration importante du BAIIA ajusté est principalement attribuable à l'augmentation du bénéfice brut et des subventions publiques et de recherche.

Exercice des bons de souscription : Au cours du premier trimestre, 3 305 500 bons de souscription ont été exercés, ce qui a donné lieu à une émission d'actions ordinaires d'une valeur de 3 566 474 $ en espèces. Après la clôture du trimestre, 7 813 000 bons de souscription ont été exercés, ce qui a donné lieu à une émission d'actions ordinaires d'une valeur de 9 725 000 $ en espèces. Tous les bons de souscription expirant le 24 septembre 2020 ont été exercés.

La Dre Jennifer Bath, chef de la direction et présidente d'ImmunoPrecise, a déclaré : « Ce trimestre a été marqué par les changements autant financiers qu'opérationnels. Nous avons généré de solides revenus grâce à l'intégration de nouveaux clients et à l'accroissement des services auprès de nos clients actuels. Ainsi, nous avons dégagé un BAIIA ajusté et des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation positifs. Du même coup, nous avons renforcé notre bilan et amélioré notre structure de capital par l'exercice de bons de souscription, ce qui nous a permis de générer davantage d'actifs de propriété intellectuelle.

Sur le plan opérationnel, nous continuons de faire d'énormes progrès en faisant avancer nos programmes exclusifs sur la COVID-19 et ceux auprès de nos clients. Nous avons récemment annoncé une importante collaboration en matière de recherche avec Zymeworks Inc., ce qui nous donne accès à leurs plateformes AzymetricMC et EFECTMC en vue de développer de multiples anticorps candidats pour lutter contre la COVID-19. Plus récemment, nous avons annoncé le début d'essais précliniques d'un vaccin contre le SRAS-CoV-2 en collaboration avec LiteVax BV (Oss, Pays-Bas). Dans l'ensemble, nous faisons progresser rapidement nos programmes de thérapie et de vaccination PolytopeMC qui, selon nous, représentent l'approche la plus complète et la plus diversifiée en matière de cocktail d'anticorps à l'échelle mondiale.

Étant donné nos progrès financiers et opérationnels, nous avons estimé que le moment était bien choisi pour entamer notre processus d'inscription au NASDAQ. Comme il s'agit de la principale bourse pour les entreprises de biotechnologies et de produits pharmaceutiques, nous croyons qu'une inscription au NASDAQ nous donnera une plus grande visibilité auprès des investisseurs, alors que nous nous concentrons sur les prochaines étapes importantes. »

IPA publie périodiquement des renseignements à l'intention des investisseurs sur son site Web d'entreprise, ImmunoPrecise.com. Cela comprend les communiqués de presse et d'autres renseignements sur le rendement financier, les rapports déposés ou soumis à la TSX, l'information sur la gouvernance d'entreprise et les précisions relatives à l'assemblée annuelle des actionnaires. Les rapports déposés ou soumis à la TSX se trouvent sur sedar.com.

About ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise is a leading, global, technology platform company with full service, end-to-end solutions that empower pharmaceutical companies across the globe to discover, develop, optimize, engineer and manufacture treatments against any disease. The Company's experience, cutting-edge technologies and focus on intense scientific rigor enables unparalleled support of its partners in their quest to bring innovative treatments to the clinic. With ImmunoPrecise's industry-leading technologies, fully integrated project management platform, and one-stop service offerings, the Company dramatically reduces the time required for, and the inherent risk associated with, conventional multi-vendor product development. For further information, visit www.immunoprecise.com or contact [email protected].

Forward Looking Information

This news release contains statements that, to the extent they are not recitations of historical fact, may constitute "forward-looking statements" within the meaning of applicable Canadian securities laws. The Company uses words such as "may", "would", "could", "will", "likely", "expect", "believe", "intend" and similar expressions to identify forward-looking statements. Any such forward-looking statements are based on assumptions and analyses made by ImmunoPrecise in light of its experience and its perception of historical trends, current conditions and expected future developments. However, whether actual results and developments will conform to ImmunoPrecise's expectations and predictions is subject to any number of risks, assumptions and uncertainties. Many factors could cause ImmunoPrecise's actual results to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements contained in this news release. Such factors include, among other things, actual revenues and earnings for IPA being lower than anticipated, and those risks and uncertainties described in ImmunoPrecise's annual management discussion and analysis for the fiscal period ended January 31, 2020 which can be accessed at www.sedar.com. The "forward-looking statements" contained herein speak only as of the date of this press release and, unless required by applicable law, ImmunoPrecise undertakes no obligation to publicly update or revise such information, whether as a result of new information, future events or otherwise.

*Non-IFRS Financial Measure

Readers are cautioned that "Adjusted EBITDA" is a measure not recognized under IFRS. Adjusted EBITDA is defined as earnings before interest income, taxes, depreciation and amortization, share-based compensation, restructuring costs, impairment charges and other non-recurring gains or losses. Management believes Adjusted EBITDA is a useful measure that facilitates period-to-period operating comparisons. Readers are cautioned that "Adjusted EBITDA" is not an alternative to measures determined in accordance with IFRS and should not, on its own, be construed as indicator of performance, cash flow or profitability.

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

