VICTORIA, BC, le 10 sept. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (Bourse de croissance TSX : IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE:TQB2), un fournisseur de services de découverte d'anticorps thérapeutiques pour les secteurs pharmaceutique et biotechnologique à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé le processus d'inscription visant à inscrire ses actions à la cote d'un second marché, le marché financier NASDAQ (le « NASDAQ »).

En s'inscrivant au NASDAQ, la Société croit qu'elle gagnera en visibilité et aura accès à une plus grande base d'investisseurs institutionnels et particuliers aux États-Unis et à l'échelle internationale. Le NASDAQ est la principale bourse au monde pour les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques.

L'inscription des actions ordinaires de la Société demeure assujettie à l'approbation du NASDAQ et à la satisfaction de l'ensemble des exigences d'inscription applicables. La Société prévoit de faire le point sur ses progrès dans la réalisation de cet objectif.

« Nous avons travaillé très fort pour répondre aux exigences du NASDAQ, et nous croyons fermement avoir relevé le pari, a déclaré la Dre Jennifer Bath, chef de la direction d'ImmunoPrecise. Notre plan visant à passer à une bourse américaine de premier plan reflète la croissance de nos activités de recherche contractuelle et de notre solide gamme de produits thérapeutiques. De plus, nous sommes d'avis que notre inscription au NASDAQ nous dotera d'une plateforme plus vaste pour nos catalyseurs à venir, y compris les jalons à court terme liés à nos programmes de thérapie et de diagnostic en réponse à la COVID-19. Nous croyons que notre inscription au NASDAQ contribuera également à élargir notre base d'actionnaires, à stimuler l'intérêt des investisseurs institutionnels, à permettre l'inclusion de nos titres dans des indices et des FNB clés, ainsi qu'à fournir aux actionnaires des liquidités accrues. »

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre des maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe aident ses partenaires à faire passer leurs traitements novateurs en milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis au développement de produits conventionnels à fournisseurs multiples et aux risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com (en anglais seulement) ou envoyez un courriel à [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. La Société utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « peut-être », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. Ces énoncés comprennent, sans s'y limiter, des énoncés sur l'intention et la capacité de la Société d'inscrire ses actions à la cote du NASDAQ. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels aux attentes et aux prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : la capacité de la Société à terminer le processus d'inscription au NASDAQ en temps opportun ou du tout, les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 janvier 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Pour les relations avec les investisseurs, veuillez communiquer avec : Frederick Chabot, téléphone : 1 438 863-7071, courriel : [email protected], Contact Financial Corp., bureau 810, 609, rue Granville, C. P. 10322, Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1G5, Canada.

