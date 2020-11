VICTORIA, BC, le 3 nov. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (TSX: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), chef de file de la découverte et du développement d'anticorps thérapeutiques complets, a annoncé aujourd'hui un partenariat de recherche avec Mila, un institut de recherche de renommée mondiale consacré au développement de l'intelligence artificielle (IA) et axé sur l'optimisation de l'apprentissage profond pour l'IA et l'apprentissage du langage machine.

ImmunoPrecise et Mila collaboreront à des initiatives de recherche et de développement des talents tandis que la Société continue de faire progresser l'innovation de prochaine génération dans le domaine des thérapies. La collaboration tirera parti des données et de l'IA pour transformer la façon dont les nouvelles thérapies sont découvertes et développées. Fondé par le professeur Yoshua Bengio, co-lauréat du prix Turing 2018, l'institut Mila est reconnu dans le monde entier pour ses contributions importantes dans le domaine de l'apprentissage profond et s'est distingué dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance des objets et de la conception générative.

« Ce partenariat ouvre la porte à une excellente occasion pour l'IA d'exploiter des ensembles de données inexplorés générés par les plateformes de découverte d'anticorps thérapeutiques efficaces et à haut débit d'ImmunoPrecise, afin de contribuer à la conception de nouvelles thérapies contre les maladies mortelles auxquelles fait face l'humanité », a déclaré le fondateur de Mila, Yoshua Bengio.

« Ce partenariat reflète l'engagement profond d'IPA envers l'innovation », a déclaré la Dre Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise. « La combinaison de nos efforts avec les talents de renommée mondiale de Mila catalyse nos progrès au-delà du modèle traditionnel des sciences de la vie, alors que nous continuons à embrasser l'avenir de la découverte thérapeutique afin d'accélérer la commercialisation de thérapies susceptibles de sauver des vies. »

Ce partenariat s'inscrit dans la foulée de l'engagement par ImmunoPrecise de LaPorte Expert Conseil Inc., avec qui la Société a récemment mené une étude de faisabilité pour la conception d'une installation de bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les partenariats d'ImmunoPrecise avec Mila et LaPorte ont été facilités par Montréal International, une agence de promotion économique axée sur la croissance du Grand Montréal, dans le cadre des efforts continus déployés par Montréal International pour appuyer ImmunoPrecise dans ses partenariats uniques en sciences de la vie et en technologie.

À propos de Mila

Fondée en 1993 par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble 500 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage profond. Basé à Montréal, Mila a pour mission d'être un pôle mondial pour les avancées scientifiques qui inspirent l'innovation et le développement de l'IA au profit de tous.

Depuis 2017, Mila est le fruit d'un partenariat entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, étroitement lié à Polytechnique Montréal et à HEC Montréal, et réunit dans ses bureaux une communauté de professeurs, d'étudiants, de partenaires industriels et de jeunes entreprises œuvrant dans le domaine de l'IA, faisant de l'institut le plus grand centre de recherche universitaire au monde dans le domaine de l'apprentissage profond.

Mila, un organisme à but non lucratif, est reconnu mondialement pour ses contributions importantes au domaine de l'apprentissage profond. Mila s'est distingué dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance des objets et des modèles génératifs.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre des maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. La Société utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « peut-être », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 31 juillet 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

