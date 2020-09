VICTORIA, BC, le 18 sept. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (TSXV: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file dans les services complets de découverte et de mise au point d'anticorps thérapeutiques, annonce aujourd'hui une collaboration de recherche avec Zymeworks Inc., donnant ainsi à ImmunoPrecise un accès aux plateformes AzymetricMC et EFECTMC de Zymeworks pour la poursuite du développement de ses multiples anticorps candidats à la lutte contre la COVID-19.

Selon les termes de l'accord, IPA transformera ses anticorps efficaces et précédemment testés ciblant le SRAS-CoV-2 en anticorps bispécifiques et multispécifiques au moyen des plateformes de Zymeworks. Avant l'étape de la fabrication préclinique au Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en vue d'études sur les animaux, ces ensembles d'anticorps candidats seront soumis à des tests approfondis au moyen de la protéine de spicule du SRAS-CoV-2 fournie par le CNRC. Ces travaux de recherche supplémentaires sur la formulation n'auront aucune incidence sur le calendrier des études précliniques de la Société portant sur l'efficacité de son traitement PolyTope à base de formats d'anticorps classiques.

« Les questions de santé mondiale comme la pandémie de COVID-19 constituent un moment charnière pour les entreprises comme IPA, qui doivent partager leur expertise et leurs technologies collectives afin de trouver des traitements sûrs et efficaces », a déclaré Ali Tehrani, Ph. D., président et chef de la direction de Zymeworks. « Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre relation avec ImmunoPrecise, alors que ses candidats multispécifiques sont en voie d'atteindre la phase clinique. »

« Après la découverte d'anticorps potentiellement neutralisants dans un cadre combinatoire, l'étape logique suivante était d'étudier nos candidats à l'aide de plateformes d'anticorps multispécifiques cliniquement éprouvées, a déclaré Jennifer Bath, Ph. D., présidente et chef de la direction d'ImmunoPrecise Antibodies. IPA est heureuse de collaborer avec l'équipe de Zymeworks tandis que nous travaillons ensemble pour traiter les patients atteints de la COVID-19 en utilisant notre vaste expertise conjointe. »

La présidente-directrice générale d'ImmunoPrecise, Jennifer Bath, Ph. D., a examiné et approuvé l'information de nature scientifique du présent communiqué de presse.

La Société ne fait aucune allégation expresse ou implicite selon laquelle ses produits ont la capacité d'éliminer ou de contenir la COVID-19 (ou le SRAS-CoV-2) ou d'en guérir pour le moment.

À propos de la plateforme AzymetricMC

La plateforme Azymetric transforme les anticorps monospécifiques en anticorps bispécifiques et multispécifiques, permettant ainsi la liaison simultanée à plusieurs cibles de maladies différentes. Cette technologie unique permet le développement de traitements multifonctionnels ayant la capacité de bloquer plusieurs voies de signalisation, de recruter des cellules immunitaires pour combattre les tumeurs, d'améliorer l'agrégation et l'internalisation des récepteurs et d'augmenter la précision du ciblage tumoral. Ces caractéristiques sont conçues pour améliorer l'efficacité tout en réduisant les toxicités et le risque de résistance aux médicaments. Les traitements développés à l'aide de la plateforme Azymetric sont conçus de manière à conserver les effets médicamenteux désirés des anticorps naturels, notamment une faible immunogénicité, une longue demi-vie et une grande stabilité. De plus, ils sont compatibles avec les procédés de fabrication courants qui offrent des rendements et une pureté élevés, entraînant une réduction potentielle des coûts et des délais de développement des médicaments.

À propos de la plateforme EFECTMC

La plateforme EFECT est une bibliothèque de modifications Fc des anticorps conçue pour activer ou inhiber la réponse immunitaire médiée par les anticorps. Cette plateforme, qui est compatible avec les anticorps monoclonaux classiques ainsi qu'avec les anticorps bispécifiques Azymetric, permet par ailleurs de personnaliser et d'optimiser les réponses thérapeutiques pour différentes maladies.

À propos de Zymeworks Inc.

Zymeworks est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre au développement de biothérapies multifonctionnelles de nouvelle génération. La gamme de plateformes thérapeutiques de Zymeworks et son programme de développement de médicaments entièrement intégré permettent une ingénierie précise de produits candidats hautement différenciés. Le principal candidat clinique de Zymeworks, ZW25, est un nouvel anticorps bispécifique AzymetricMC qui en est actuellement à la phase 2 de son développement clinique. Le deuxième candidat clinique de Zymeworks, ZW49, est un conjugué anticorps-médicament bispécifique qui en est actuellement à la phase 1 de son développement clinique. Il combine la conception unique et le cadre d'anticorps de ZW25 avec ZymeLinkMC, la cytotoxine de liaison exclusive de Zymeworks. Zymeworks fait également progresser un solide pipeline préclinique en oncologie (y compris des agents immuno-oncologiques) et dans d'autres domaines thérapeutiques. De plus, ses plateformes thérapeutiques sont mises à profit grâce à des partenariats stratégiques conclus avec neuf entreprises biopharmaceutiques. Pour en savoir plus, visitez www.zymeworks.com.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre des maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com (en anglais seulement) ou envoyez un courriel à [email protected].

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. L'entreprise utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs tiennent compte des convictions de l'entreprise quant à la possibilité que ses anticorps puissent être perfectionnés ou approuvés pour le traitement de la COVID-19 (ou du SRAS-CoV-2) ou qu'elle conclue toute transaction en ce qui concerne ces anticorps. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent qui s'est terminé le 30 avril 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com. Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

