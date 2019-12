Immunité de poursuites : La FCMQ et la FQCQ accueillent favorablement le projet de loi 54

MONTRÉAL, le 6 déc. 2019 /CNW/ - La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) accueillent favorablement projet de loi 54, déposé mercredi et adopté hier, qui propose de reporter, au plus tard au 31 décembre 2020, la cessation d'effet de l'interdiction d'intenter certains recours liés à l'utilisation des véhicules hors route dans les sentiers faisant partie du réseau interrégional. Le projet de loi prévoit que cette cessation d'effet pourrait intervenir plus tôt si une loi, portant réforme de l'encadrement de l'utilisation des véhicules hors route et de la circulation en sentier, est sanctionnée avant cette date.

L'adoption rapide du projet de loi 54 démontre l'importance de protéger la pratique des activités motoneige et quad des quelque 145 000 adeptes à travers le Québec, ainsi que les retombées touristiques directes liées à la pratique de ces activités, notamment les commerces de restauration et d'hébergement, totalisant près de 1,60 milliard de dollars par année pour le Québec.

La FCMQ et la FQCQ tiennent ainsi à remercier M. François Bonnardel, ministre des Transports, M. Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport, Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de tourisme, Martin Ouellet, député de René-Lévesque et leader parlementaire du troisième groupe d'opposition, ainsi que l'ensemble des parlementaires pour leur entière collaboration.

« Comme la FCMQ est vouée au développement et à la promotion de la pratique de la motoneige dans tout le Québec, nous sommes extrêmement heureux de cette décision prise aujourd'hui par l'ensemble des parlementaires, alors que la saison 2019-2020 vient tout juste de débuter », mentionne M. Réal Camiré, président, FCMQ.

« Le quad est une activité en pleine croissance et c'est avec grand plaisir que nous accueillons cette décision, qui saura protéger nos 115 clubs à travers le Québec », affirme M. Réjean Blouin, président, FQCQ.

À propos de la FCMQ

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, une association touristique sectorielle, est un organisme à but non lucratif comptant plus de quarante-six années de service. Elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 199 clubs membres et de leurs 100 000 membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou encore en simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

À propos de la FQCQ

Depuis 34 ans, la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) forme l'union des 115 différents clubs de véhicules hors route à travers la province, représentant ainsi plus de 44 959 membres unis par la même organisation.

SOURCE Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

