SHERBROOKE, QC, le 21 août 2023 /CNW/ - Immune Biosolutions, une biotech basée à Sherbrooke, vient de franchir une nouvelle étape importante dans le développement du tout premier traitement par inhalation d'anticorps contre la COVID-19. La prestigieuse revue médicale The Lancet Infectious Disease a publié aujourd'hui les résultats concluants des essais cliniques des phases I et II du traitement par inhalation contre le virus, nommé IBIO123 , qui démontrent sa capacité à réduire significativement les symptômes respiratoires de la COVID-19 ainsi que sa progression.

Il s'agit d'une première mondiale en ce qui a trait au traitement de la COVID-19, alors qu'il est le seul traitement d'immunothérapie administré par les voies respiratoires développé pour les infections au SARS-CoV-2.

Traiter directement les poumons

Complémentaire aux vaccins qui viennent prévenir la maladie en favorisant la production d'anticorps, cette immunothérapie agit comme un extincteur viral en traitant directement les poumons affectés par le virus en leur donnant des anticorps en nébulisation. La particularité des traitements d'immunothérapie est qu'ils sont biologiques, génèrent moins d'effets secondaires et s'attaquent directement aux causes des maladies.

Les essais cliniques à double insu ont été effectués sur 162 patients adultes non hospitalisés atteints et souffrants de symptômes légers ou modérés de la COVID-19. La proportion de sujets ayant une résolution des symptômes respiratoires au jour 8 de la maladie était de 41 % pour le groupe traité avec IBIO123 comparativement à 17 % pour le groupe placebo dans la population globale, et de 35 % versus 10 % parmi les participants à haut risque. Ces données cliniques ont été générées durant la vague Omicron et IBIO123 est efficace contre tous les variants connus lors d'essais en laboratoire.

« Une autre étape très significative a été franchie avec la conclusion des études cliniques des phases I et II. Cette toute nouvelle approche par inhalation cible directement le virus et pourrait entrainer une diminution des hospitalisations et des décès liés à la COVID-19 », mentionne le Dr Bruno Maranda, M.D., chef des affaires médicales chez Immune Biosolutions.

Un traitement simple et sécuritaire

La thérapie développée par la biotech est particulièrement simple à prodiguer. Le patient n'a qu'à inhaler le médicament pendant quelques minutes à l'aide d'un nébuliseur et d'un embout buccal. À terme, ce traitement (IBIO123) pourra être administré par le patient lui-même.

Grâce à son expertise et sa plateforme de découverte, au soutien financier des gouvernements du Québec (4,5 M$ du programme BioMed Propulsion), du Canada (13,44 M$ du Fonds stratégique pour l'innovation), d'investisseurs privés (près de 5M$), ainsi que d'une collaboration unique avec les centres de recherche des Centres hospitaliers universitaire de Montréal (CHUM) et du CHU de Sainte-Justine, Immune Biosolutions a réussi à transformer une découverte universitaire en un produit novateur pouvant réellement faire une différence pour les personnes atteintes du virus.

Prochaines étapes

Bien que le traitement semble particulièrement prometteur, l'entreprise Immune Biosolutions n'a actuellement pas le financement nécessaire pour produire ce médicament en quantité suffisante pour que le Canada soit autosuffisant si une nouvelle vague de COVID-19 survenait. De plus, l'entreprise devra effectuer les démarches pour l'obtention des approbations et des avis de conformité des diverses autorités sanitaires gouvernementales.

« La pandémie de COVID-19 a permis de démontrer toute l'importance d'avoir la capacité de développer, mais surtout de produire des traitements de façon autonome pour desservir la population canadienne. Notre objectif est de pouvoir offrir ce traitement rapidement à tous les Canadiens qui en auront besoin », soutient Luc Paquet, chef de la direction d'Immune Biosolutions.

