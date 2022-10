Immugenia reçoit un soutien de pré-amorçage d'adMare BioInnovations, ACET Capital et Sherbrooke Innopole pour développer une thérapie contre le cancer qui permettrait de prévenir les rechutes

SHERBROOKE, QC , le 6 oct. 2022 /CNW/ - Immugenia Inc. (Immugenia) annonce qu'adMare BioInnovations, ACET Capital 2 et Sherbrooke Innopole s'unissent pour soutenir le développement de programmes de thérapies immunitaires issus des travaux du Dr Elie Haddad, clinicien chercheur au CHU Sainte-Justine et professeur titulaire au Département de Pédiatrie de l'Université de Montréal.

Immugenia développe une nouvelle génération de thérapie CAR (récepteur antigénique chimérique). Les thérapies CAR actuelles consistent à prélever les cellules immunitaires d'un patient atteint de cancer et de les modifier afin qu'elles expriment un CAR, les rendant aptes à reconnaître et à tuer les cellules cancéreuses lorsqu'elles sont réinjectées dans le patient.

« Les technologies CAR traditionnelles ont malheureusement une durée de vie limitée, ce qui favorise les rechutes. En modifiant les cellules souches hématopoïétiques des patients plutôt que les cellules périphériques comme c'est le cas habituellement, Immugenia crée une immunothérapie qui pourra durer continuellement, ce qui diminuera les risques de rechute tout en réduisant les risques de toxicité associés à de trop hautes doses de CAR-T », a déclaré Dr Elie Haddad. « Notre technologie innovante de promoteurs spécifiques rend possible cette stratégie d'utiliser les cellules souches ».

Alors que la thérapie CAR-T traditionnelle vise principalement les tumeurs liquides comme la leucémie, l'ajout du CAR dans les cellules souches permet aussi que se développent chez les patients des CAR-NK, ce qui devrait rendre la stratégie plus efficace et élargir ses indications aux tumeurs solides.

« Cette technologie d'avant-garde permettra d'induire et contrôler spécifiquement l'activité de ces cellules immunitaires et ainsi éviter l'épuisement des lymphocytes T observé avec les thérapies actuelles. », a commenté Dr Joseph Mancini, Vice-président, innovation -- sciences biologiques chez adMare. « L'équipe scientifique d'adMare possède une forte expertise en immunologie et oncologie. Au travers de cette collaboration de recherche, nous mettrons à profit notre plateforme de cellules souches pluripotentes induites (IPSC) afin de faire progresser et accélérer le développement de cette nouvelle approche thérapeutique. »

Immugenia est également appuyée par ACET Capital 2 et par Sherbrooke Innopole.

« ACET Capital 2 est heureuse d'appuyer financièrement cette nouvelle entreprise très prometteuse et son équipe expérimentée dans son approche innovante en immunothérapie. » souligne Martial Bilodeau, directeur investissement à l'ACET.

« Quand nous avons appris la création d'Immugenia, nous avons très vite identifié le potentiel très prometteur de la technologie de l'entreprise. Nous sommes heureux d'avoir pu jouer le rôle de bougie d'allumage pour cette jeune pousse en lui accordant son premier financement par l'entremise de notre fonds d'amorçage et de notre programme de subvention Sherbrooke International, pour le développement d'affaires hors Québec et la recherche de partenaires », explique Martine Courtemanche, directrice de la filière-clé Sciences de la vie chez Sherbrooke Innopole.

« L'apport de tous nos partenaires fait une grande différence dans le développement de notre entreprise », a ajouté Stéphane Gagné, président directeur général d'Immugenia. « Axelys, la société de développement et de transfert de l'innovation issue de la recherche publique du Québec, nous a accompagné dans le transfert de la technologie et la création de l'entreprise. Le soutien de tous nos collaborateurs contribuera à accélérer l'avancement de notre traitement unique et prometteur. »

À propos de Immugenia

Immugenia est une société d'immuno-oncologie en phase de démarrage qui développe une nouvelle approche de la thérapie CAR en modifiant les cellules souches hématopoïétiques pour traiter le cancer et prévenir les rechutes. Sa technologie exclusive permet d'exprimer les CAR de manière sélective dans les cellules T et NK afin de tirer parti de leur activité synergique contre le cancer. Pour en savoir plus, consultez le site immugenia.com

À propos d'adMare BioInnovations

Avec une multitude de découvertes scientifiques concurrentielles sur la scène mondiale, le Canada est prêt à devenir un chef de file dans le domaine des sciences de la vie. Pour que cela se concrétise, chez adMare BioInnovations, nous utilisons notre expertise scientifique, notre savoir-faire commercial, notre infrastructure de recherche et développement spécialisée, ainsi que des capitaux de démarrage afin de mettre sur pied de solides entreprises du secteur des sciences de la vie, créer des écosystèmes robustes et développer des talents adaptés aux besoins de l'industrie. Nous réinvestissons également nos revenus dans l'industrie canadienne afin d'en assurer la pérennité. adMare a 28 sociétés en portefeuille qui ont attiré jusqu'à maintenant plus de 1,4 milliard de dollars en investissements, ont une valeur combinée de plus de 3 milliards de dollars, et emploient plus de 1000 Canadiens et Canadiennes. Pour en savoir plus, visitez admarebio.com.

À propos de ACET Capital

L'ACET a pour mission est d'identifier les projets technologiques innovants et audacieux ; accompagner les entrepreneur(e)s dans leur développement et propulser les nouvelles entreprises novatrices ayant un impact sociétal positif qui ont la possibilité d'être, dans le futur, un grand succès. Soutenue par une communauté d'affaires engagée, l'ACET offre un accompagnement personnalisé du prédémarrage jusqu'à l'internationalisation pour certains, l'accès à différentes sources de financement y compris ses propres fonds d'investissement, l'expertise de son service d'intelligence de marché et la puissance de ses réseaux afin qu'ils puissent transformer leur passion, leur vision et leurs innovations en une entreprise à succès. Pour en savoir plus, visitez acet.ca

À propos de Sherbrooke Innopole

Sherbrooke Innopole est l'organisme paramunicipal de développement économique qui dessert le secteur industriel et tertiaire-moteur à Sherbrooke. Sa mission est d'accélérer le développement des entreprises des cinq filières-clés - Industrie manufacturière et fabrication de pointe, Technologies de l'information, Technologies propres, Sciences de la vie et Micro-nanotechnologies - et d'agir pour faire de Sherbrooke un environnement d'affaires attractif et innovant. Il est financé en majeure partie par la Ville de Sherbrooke par l'entremise du Bureau de coordination du développement économique. sherbrooke-innopole.com

À propos de Axelys

Axelys a été créée par le gouvernement du Québec le 1er avril 2021. Sa mission est de contribuer à la prospérité économique et sociale du Québec en accélérant le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel provenant de la recherche publique. Elle contribue notamment à la création d'entreprises scientifiques issues de ce milieu.

