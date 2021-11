IMMOSTAR : Une vision qui se réalise - Le président André Pelchat se penche sur ses derniers projets

Des débuts prometteurs C'est en 2003 qu'André Pelchat fonde IMMOSTAR, une entreprise de promotion immobilière commerciale. « Déjà au début, je voulais proposer des projets nouveaux sur le marché immobilier. C'est Immostar qui a lancé les premiers mégacentres ( power center ), sur Duplessis, puis à Beauport et à Lebourgneuf », mentionne fièrement André Pelchat. Soucieux d'être toujours à l'avant-garde des tendances, l'homme d'affaires tend rapidement vers un développement responsable et durable. L'édifice de la Place de l'Escarpement, où se situe le siège social de l'entreprise, a d'ailleurs obtenu la première certification LEED Or pour un immeuble privé au Québec. L'immeuble s'est également mérité la certification BOMA Québec, remise aux immeubles commerciaux et institutionnels qui démontrent un engagement environnemental exemplaire en matière d'exploitation immobilière (gestion rigoureuse de la qualité de l'air, de l'énergie, des matières résiduelles et de l'entretien préventif).

Des projets multirésidentiels innovateurs

Devant la demande croissante du marché multirésidentiel locatif, IMMOSTAR frappe un coup de circuit avec son projet LOGES Saint-Nicolas, un nouveau quartier intergénérationnel de 1 000 portes situé sur le site de l'ancien cinéparc à Lévis. Rapidement, le projet connaît un franc succès et inspire André Pelchat à aller au-delà des tendances à Québec. « Nos nouveaux projets MU, à Sainte-Foy, et Le Huppé, à Lebourgneuf, sont en voie d'être les premiers projets multirésidentiels au Québec à obtenir la certification WELL. Axée sur le bien-être, le confort et la santé des résidents, cette certification est la preuve de notre engagement à bâtir des immeubles engagés qui respectent de nombreux critères de construction inspirés de l'art et de la biophilie. Pensons aux choix écoresponsables des matériaux, à la qualité de l'air, à une réduction de la consommation d'eau, à un confort thermique, visuel et acoustique, et à la création d'espaces rassembleurs pour bouger et relaxer entre amis… Tout est pensé pour répondre aux besoins actuels de nos locataires », explique André Pelchat.

Très impliqué dans le développement de l'industrie immobilière de Québec, André Pelchat a d'ailleurs profité de l'opportunité qu'offrait l'îlot Lapointe, à Sainte-Foy, pour faire de son projet de condos locatifs MU le premier projet pensé et développé autour du futur tramway. « Au cœur du boulevard Laurier, MU répond non seulement à la certification WELL, mais également au concept TOD (transit-oriented development), qui demande à ce que tous les services essentiels au quotidien, comme les épiceries, les pharmacies, les écoles, les garderies et les commerces, soient accessibles à distance de marche d'un point d'accès important du réseau de transport en commun. Avec les nombreux trajets d'autobus qui s'arrêtent à sa porte, MU répond déjà à plusieurs exigences d'un projet TOD, même sans le tramway ! », précise André Pelchat.

Prendre soin de son monde

IMMOSTAR prône également par l'exemple dans ses pratiques en relations humaines. « C'est important pour moi d'offrir à nos employés un environnement de travail sain où ils peuvent s'épanouir personnellement et professionnellement. Après tout, ce serait impossible de réaliser tous nos projets sans eux ! », mentionne en riant l'homme d'affaires. L'entreprise travaille d'ailleurs avec Concilivi afin de mettre en place des pratiques concrètes pour favoriser la conciliation famille-travail. « Chez Immostar, nous accordons une grande importance à la relation employeur-employés et nous travaillons à organiser, définir et implanter de nouvelles mesures adaptées aux besoins de notre équipe. Nous espérons être certifiés Concilivi dans la prochaine année », ajoute André Pelchat.

Projeté vers l'avenir

Avec de nombreux projets commerciaux, industriels et multirésidentiels en préparation, André Pelchat a confiance qu'Immostar saura garder sa position de chef de file en développement immobilier. « D'ici 2025, nous prévoyons gérer un milliard de dollars d'actifs immobiliers à travers le Québec. Nous misons sur notre approche très personnalisée, à l'écoute des besoins actuels des gens d'ici, tout en restant à l'affût des plus récentes tendances dans le marché mondial de l'immobilier. Les gens nous font confiance et nous continuerons d'être à la hauteur de leurs attentes ! » termine fièrement le président d'entreprise.

À propos d'IMMOSTAR

Établie à Québec depuis près de 20 ans, IMMOSTAR regroupe une équipe de passionnés d'immobilier, animée par le désir de faire une différence marquée et quantifiable dans chacun de ses projets. Leader en immobilier, IMMOSTAR acquiert, développe et gère des projets immobiliers commerciaux, des centres commerciaux, des espaces à bureaux ainsi que des projets industriels et multirésidentiels. Créative et inspirée par ce qui se fait de mieux et de différent, IMMOSTAR est fière d'être à l'avant-garde en immobilier, étant le premier promoteur immobilier à développer des projets LEED, WELL et TOD dans la grande région de Québec. Avec un portefeuille de plus de 3 millions de pi2, IMMOSTAR veille continuellement à transformer l'usuel en exceptionnel, tout en générant une valeur ajoutée supérieure au marché, tant pour les investisseurs que les locataires.

