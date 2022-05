Immostar, MU et Marché Aisle 24 annoncent l'arrivée d'un nouveau concept de marché 100 % libre-service dans son projet multirésidentiel MU sur le boulevard Laurier

« Ce marché de haute technologie nouveau genre offrira une expérience bonifiée et moderne à notre clientèle. Déjà que notre « walk-score » au MU est incomparable dans l'ensemble des projets locatifs de la région, nous sommes convaincus que nos locataires apprécieront ce genre de service à même l'immeuble pour acheter des produits d'épicerie de dernière minute. C'est dans l'air du temps d'accroître le modèle libre-service dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Nous sommes bien heureux d'élargir l'offre de services à nos locataires! », se réjouit François Pelchat, Associé, vice-président location et marketing chez IMMOSTAR.

Ça fonctionne comment?

«On doit créer un compte qui demandera d'avoir une carte de crédit, une pièce d'identité et un beau selfie qui confirmera l'identité de la photo sur la pièce d'identité. Le client effectue ensuite ses emplettes et paie ses achats à une caisse libre-service, comme on en voit dans plusieurs épiceries. L'application sert ensuite à donner accès au marché. », explique la copropriétaire du Marché Aisle 24, Jessika Venne.

Expérience de magasinage

Le Marché Aisle 24 occupera une superficie de 650 pi2 au MU et sera accessible tant aux locataires de l'immeuble qu'aux usagers extérieurs. Les produits offerts seront également adaptés aux demandes des résidents et de la clientèle. Malgré la nature libre-service de cette épicerie, un réapprovisionnement de même qu'un nettoyage des lieux est prévu au moins trois fois par semaine. L'expérience de magasinage pour le client se veut efficace, propre, sécurisée par des systèmes à la fine pointe et riche en offre de produits.

Type de produits

« Je suis fière que l'on puisse offrir un vaste éventail d'items à nos locataires allant de produits laitiers, de boulangerie, de soins personnels, de nettoyants ménagers à des produits d'épicerie, des plats surgelés, des boissons non-alcoolisées et même des fruits et légumes. Cela ne remplacera pas le besoin de faire une épicerie plus complète, mais lorsqu'arrive jeudi ou encore lorsqu'il nous manque quelques ingrédients essentiels, Marché Aisle 24 deviendra le meilleur ami de nos locataires! », estime Stéphanie Poitras, gestionnaire de MU.

Le Marché Aisle 24 ouvrira ses portes au MU en août 2022.

À propos de Marché Aisle 24

La franchise Aisle24 est née en Ontario, avec Marie et John, qui étaient propriétaires de dépanneurs, et qui désiraient trouver une solution efficace au manque de main d'œuvre, tout en gardant la commodité et la sécurité d'un marché ouvert 24 heures.

En septembre 2016, en partenariat avec Centennial College, ils ont lancé la première épicerie sans caissier au Canada à la résidence pour étudiants Centennial Place, adaptée aux habitudes d'achats spécifiques des étudiants. Le modèle intérieur de ce marché rendait l'accès possible seulement aux étudiants, priorisant donc la sécurité en minimisant l'accès aux inconnus.

Le succès de cette épicerie leur a permis de promouvoir notre projet dans la région du Grand Toronto et dans d'autres grandes villes de l'Ontario. Aujourd'hui, ils continuent d'innover et d'évoluer, avec un plus grand format de vente au détail qui fait partie d'une liste croissante de nouveaux développements immobiliers à travers le pays.

Ils ont ajouté la province de Québec à la liste, avec Jessika et Daniel qui sont devenus les maîtres-franchiseurs pour la province.

À propos de MU

Situé au cœur du boulevard Laurier, MU est le tout nouveau projet multirésidentiel locatif d'Immostar. Totalisant 465 unités haut de gamme, dont 50 unités de prestige qui sont disponibles et offertes en 80 formules différentes d'habitation tout inclus, allant des studios aux maisons de ville, MU plait à tout type de résident. MU vise la certification WELL qui se soucie concrètement de la santé, de l'épanouissement et du bien-être des humains qui y résident.

Écologique et résolument tourné vers l'environnement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses murs, MU fait une place de choix à de nombreux et vastes espaces communs. Doté d'une immense cour extérieure animée, de jardins communautaires, du café La Piadina, d'un grand salon avec espace de travail collaboratif, un espace foyer, un lounge, une grande cuisine commune, un gym complet, une piscine et plus encore, MU, c'est la vie locative rêvée. De plus, MU fait une place de choix aux animaux de compagnie, aux vélos et aux voitures électriques. Habiter MU vous intéresse? Visitez-nous www.habitermu.ca

À propos d'Immostar

Établie à Québec depuis près de 20 ans, Immostar regroupe une équipe de passionnés d'immobilier, animée par le désir de faire une différence marquée et quantifiable dans chacun de ses projets. Leader en immobilier, Immostar acquiert, développe et gère des projets immobiliers commerciaux, des centres commerciaux, des espaces à bureaux ainsi que des projets industriels et multirésidentiels. Créative et inspirée par ce qui se fait de mieux et de différent, Immostar est fière d'être à l'avant-garde en immobilier, étant le premier promoteur immobilier à développer des projets LEED, WELL et TOD dans la grande région de Québec. Avec un portefeuille de plus de 3 millions de pi2, Immostar veille continuellement à transformer l'usuel en exceptionnel, tout en générant une valeur ajoutée supérieure au marché, tant pour les investisseurs que les locataires.

SOURCE IMMOSTAR INC

Renseignements: Relations de presse : Marie-Pierre Bizier, Directrice Marketing et communications, Immostar / MU, Cell.: 418 930-0878, [email protected]; Source : Immostar, Immostar.ca, MU, Habitermu.ca, Marché Aisle 24, aisle24.ca/fr/; Jessica Venne, Jessika Venne: Maitre-franchiseur Aisle24 Québec, Email: [email protected]; Benoit Marois: Propriétaire-franchisé du Aisle24 MU, Québec, Email: [email protected]