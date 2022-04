Immostar et Groupe Boucher annoncent le retour de la bannière Sports Experts à la Promenade du St-Laurent

MATANE, QC, le 28 avril 2022 /CNW/ - Immostar et Groupe Boucher sont fiers d'annoncer le retour de la bannière Sports Experts à la Promenade du St-Laurent. D'une superficie d'environ 15 000 pieds carrés, le nouveau magasin promet aux gens de la région un concept totalement repensé et innovateur.

Ce magasin nouvelle génération prévoira notamment des concepts fournisseurs pour 6 marques parmi les préférées des clients, un design complètement revu et une expérience client renouvelée. L'aménagement du magasin va nécessiter un investissement de 1,5 M$, en plus des inventaires. Il permettra aussi la création d'une quinzaine de nouveaux emplois qui s'ajouteront aux 25 déjà en poste. « Sports Experts est présent à Matane depuis déjà plus de 25 ans. Cet investissement est une façon pour nous de remercier notre fidèle clientèle et de lui offrir une plus grande diversité de produits afin de toujours mieux la servir ici-même à Matane », explique M. Martin Boucher, PDG du Groupe Boucher.

Achat local

« La population de Matane aura désormais accès aux dernières tendances en matière d'équipements, de chaussures et de vêtements de sports. Avec ce nouveau magasin et son offre renouvelée, nous permettrons aux gens de Matane de consommer localement et ainsi éviter la fuite commerciale vers les grands centres. », précise M. François Pelchat, associé chez Immostar.

La Promenade du St-Laurent

« Nous sommes vraiment heureux de ramener Sports Experts dans notre centre commercial, déjà #1 à Matane en termes de destination magasinage. Gageons que les investissements majeurs réalisés depuis les dernières années, jumelés à la venue d'un Sports Experts dernier cri, sauront charmer encore plus notre clientèle », ajoute Marc Charest, directeur du centre commercial de la Promenade du St-Laurent.

Les travaux du nouveau Sports Experts débuteront dès mai 2022 pour une ouverture estimée à la mi-octobre cette année.

À propos du Groupe Boucher

Le Groupe Boucher possède 29 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère et Entrepôt du Hockey. Il est également l'actionnaire principal de Mathieu Performance, spécialiste et leader du vélo spécialisé à Québec. Il compte 1050 employés et est le plus important franchisé de FGL Sports Ltée, division de Canadian Tire. Fondée en 1967 par des Québécois, la bannière Sports Experts compte aujourd'hui plus de 100 magasins dans la province, tous opérés par des franchisés du Québec. Avec 20 points de vente, le Groupe Boucher est l'un des chefs de file dans la vente d'équipements, de vêtements et de chaussures de sport et de plein air au Québec.

Conscient de l'importance de s'impliquer dans son milieu, le Groupe Boucher est fier de participer et de s'engager auprès des communautés dans toutes les villes où ses magasins se trouvent, soit principalement dans l'Est du Québec. En activité́ depuis maintenant 34 ans, l'entreprise poursuit sa croissance avec une série d'agrandissements et d'acquisitions.

Elle a récemment été́ reconnue comme l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada en 2021.

À propos d'IMMOSTAR

Établie à Québec depuis près de 20 ans, IMMOSTAR regroupe une équipe de passionnés d'immobilier, animée par le désir de faire une différence marquée et quantifiable dans chacun de ses projets. Leader en immobilier, IMMOSTAR acquiert, développe et gère des projets immobiliers commerciaux, des centres commerciaux, des espaces à bureaux ainsi que des projets industriels et multirésidentiels. Créative et inspirée par ce qui se fait de mieux et de différent, IMMOSTAR est fière d'être à l'avant-garde en immobilier, étant le premier promoteur immobilier à développer des projets LEED, WELL et TOD dans la grande région de Québec. Avec un portefeuille de plus de 3 millions de pi2, IMMOSTAR veille continuellement à transformer l'usuel en exceptionnel, tout en générant une valeur ajoutée supérieure au marché, tant pour les investisseurs que les locataires.

