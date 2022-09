QUÉBEC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Immostar et son partenaire Fiera Immobilier annoncent fièrement que leur complexe de condos locatifs Le Huppé, dans le secteur Lebourgneuf à Québec, est le premier immeuble multirésidentiel au Canada à obtenir la très convoitée certification WELL de niveau Or. Le Huppé, qui propose 187 unités en formule tout inclus, peut se targuer d'être à l'avant-garde des immeubles engagés en Amérique du Nord !

WELLTM pour le bien-être des habitants

Le programme WELL est développé et administré par le International WELL Building Institute (IWBI) et l'octroi des certifications est pris en charge par la même organisation indépendante que la certification LEED, soit le Green Business Certification Inc. (GBCI). Alors que la certification LEED, reconnue comme la marque internationale d'excellence pour les bâtiments durables, se concentre plus sur le bâti, sa performance énergétique et l'impact environnemental des activités de construction, l'homologation WELL est le premier standard entièrement consacré à la santé et au bien-être de l'individu à l'intérieur d'un bâtiment. Les projets sont encadrés par une équipe spécifique qui veille à ce que le bâtiment et son environnement respectent les dix grands concepts WELL -- air, eau, nutrition, luminosité, confort thermique, mouvement, son, matériaux, esprit, communauté -- comprenant plus de 100 optimisations (allant des normes de performance bien reconnues, aux stratégies de conception, en passant par des protocoles spécifiques pour les opérations).

Les bénéfices de cette certification sont multiples pour améliorer la santé et le bien-être de l'occupant, d'abord car elle mise sur l'optimisation de son confort tant au niveau de la qualité de l'air qu'il respire, la qualité de l'eau qu'il consomme que de son confort acoustique, thermique et visuel, mais aussi parce que sa santé physique est privilégiée par un design actif l'encourageant à bouger et que sa santé mentale est prise en considération avec la création de lieux qui favorisent les échanges, la relaxation et la contemplation de la nature environnante. La conception du Huppé est fortement inspirée de la biophilie, soit l'affinité de l'homme pour le vivant et les systèmes naturels, par un accès optimal à la lumière naturelle, aux vues vers l'extérieur ainsi qu'un choix de matériaux et de texture rappelant l'environnement naturel.

« La crise pandémique que nous avons vécue a mis l'accent sur le bien-être des gens et montré pourquoi nous devons préserver leur santé. Avec notre partenaire Fiera Immobilier, nous nous sommes donné comme mission de faire évoluer l'immobilier et d'améliorer la vie de nos résidents. Plus que de simples mesures cosmétiques, la norme WELL implique un vrai changement de paradigme. En tant que leader de l'industrie immobilière au Québec, nous devons démontrer l'importance d'investir en considérant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos projets. Nous prenons de plus en plus conscience comme société que les bâtiments ont une forte empreinte carbone, autant par l'utilisation de matériaux polluants que par leur consommation de ressources et d'énergie. L'industrie immobilière peut contribuer de façon significative à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions et cela passe par les bâtiments engagés. Ils sont la nouvelle façon de faire l'immobilier et répondent aux besoins d'une clientèle soucieuse de l'environnement et de son milieu », explique d'entrée de jeu, François Pelchat, associé et vice-président développement et marketing chez Immostar.

« Nous voulons que nos projets soient rentables pour la planète, les gouvernements, les municipalités et les gens qui nous choisissent. Les locataires sont concernés par ces innovations, ils sont informés et exigeants, et nous continuerons d'innover par des projets comme Le Huppé afin de répondre à leurs besoins d'aujourd'hui et de demain. Investir dans le bien-être de l'humain est et sera toujours le meilleur investissement à faire », précise-t-il dans le même souffle.

Parmi les principales stratégies mises en place pour atteindre le niveau or, on retrouve : Traitement amélioré de la qualité de l'air et de l'eau, luminosité naturelle accrue par la mise en place d'une fenestration généreuse et un contrôle de l'éblouissement dans tous les espaces de vie, incluant les logements, contrôle de l'éclairage et de la température par l'occupant dans tous les espaces communs, conseils santé, nutritifs et sportifs à travers le projet par de l'affichage et une bibliothèque accessible à tous, promotion de l'activité physique par une conception des escaliers invitante et amusante, aménagement de divers espaces de vie intérieurs et extérieurs incitant les gens à échanger et vivre en communauté.

Nous passons plus de 90 % de notre vie à l'intérieur, et depuis plus de 2 ans, ce pourcentage a probablement augmenté avec la pandémie. Cette situation a changé la perception de plusieurs sur la façon de concevoir les espaces de vie. En ayant choisi de certifier WELL le Huppé, Immostar a décidé d'investir dans l'individu ! » Maude Pintal, associée et chargée de projet sénior développement durable chez Ædifica.

D'ailleurs, les circonstances entourant le confinement et le télétravail ont grandement fait valoir l'intérêt des lieux d'échanges et de relaxation, maintenant recherchés par les locataires. « Au Huppé, mon chez-moi est plus grand que mon appartement. Je peux aller dans les espaces communs intérieurs et extérieurs pour bouger, changer d'air, rencontrer et prendre soin de moi. C'est important pour la santé mentale », explique la locataire Véronique Vézina.

Le Huppé, implanté dans son environnement

Le Huppé est stratégiquement situé au coin du boulevard Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-Bourassa. À quelques pas du parc de l'Escarpement, il offre un contact privilégié avec la nature grâce aux 16 kilomètres de sentiers aménagés. L'immeuble se retrouve au cœur d'un hub innovant en matière de conception de bâtiments engagés, étant voisin du siège social de Promutuel Assurances, premier bâtiment certifié LEED OR à Québec, et d'Humanitæ, milieu de vie unique et entièrement dédié pour aînés atteints de troubles cognitifs.

Immostar : gage de qualité

Chez Immostar, le virage vers une conception basée sur des stratégies de développement durable afin d'offrir un milieu de vie sain a été pris bien avant le début de la crise sanitaire, bien avant que cette certification ne devienne encore plus importante. François Pelchat, associé et vice-président Location et marketing chez Immostar, explique que ses équipes travaillent différemment afin d'initier des pratiques novatrices, porteuses de changement, qui entraîneront les autres promoteurs à mener des chantiers plus durables, à bâtir des immeubles moins énergivores et à créer des environnements favorisant la santé et le bien-être de ses occupants.

Le président d'Immostar, André Pelchat, est fier que les projets novateurs du groupe contribuent au développement et au rayonnement de la ville de Québec dans l'industrie immobilière. « Chez Immostar, on s'est donné comme objectif de mettre en place les moyens pour faire évoluer l'industrie. Avec les immeubles engagés, l'accent n'est pas seulement mis sur le bâtiment, mais également sur la santé et le bien-être des occupants. C'est important pour moi et pour toute l'équipe d'Immostar que chacun de nos projets se distingue par son caractère avant-gardiste, par son harmonie avec son environnement et par son implantation mûrement réfléchie », explique André Pelchat.

Un investisseur précurseur

Bien que les avantages d'un tel projet soient multiples, contribuer à la réalisation d'un concept aussi novateur que les immeubles engagés constituent une prise de risque accrue pour un investisseur. Fiera Immobilier a entrepris de nombreuses mesures dans son parcours ESG, permettant ainsi de se positionner en tant que leader en matière d'intégration environnementale, sociale et de gouvernance et s'est vite senti convaincue par le projet d'Immostar et s'est même allié d'une personne responsable du développement durable pour leurs bureaux canadiens. « Le Huppé est un produit institutionnel de qualité, performant et innovant, qui permet de faire avancer la recherche et le développement. Nous, les investisseurs, devons penser à nous tourner davantage vers une économie durable, verte et de bien-être, afin de faire évoluer notre industrie. Collaborer à un projet tel que Le Huppé nous a permis de développer notre expertise et de mieux connaître les bonnes pratiques à appliquer maintenant à un maximum de projets immobiliers », souligne William Secnik, Vice-président principal et gestionnaire de fonds chez Fiera Immobilier.

Le Huppé, on s'y pose pour rester

Ouvert en juillet 2021, Le Huppé redéfinit les normes des condos locatifs à Québec en transformant pour le mieux la vie des locataires. Visitez le www.lehuppe.ca ou prenez rendez-vous pour découvrir comment la certification WELL place l'humain au cœur de son habitat, au cœur du Huppé.

