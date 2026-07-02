Immobilier résidentiel de l'île de Montréal : un marché à deux vitesses en juin 2026, selon l'Indice Tardif

Score global de 29/100 (zone acheteur léger), mais le duplex culmine à 82/100. Les prix médians tiennent, l'activité recule et la négociation se durcit.

MONTRÉAL, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Endurance Groupe Immobilier par Tardif publie aujourd'hui l'Indice Tardif de juin 2026, l'indicateur du marché résidentiel de l'île de Montréal conçu par David Tardif, courtier immobilier titulaire de l'OACIQ. L'Indice attribue un score de conditions transactionnelles à chaque segment (zone × type de propriété) et documente la microstructure des transactions. Le résultat : 29 sur 100 au global, en zone « acheteur léger » -- un chiffre qui masque un marché profondément contrasté.

FAITS SAILLANTS -- JUIN 2026 Indice global : 29/100, zone acheteur léger (échelle 0-20 acheteur fort à 81-100 vendeur fort).

Marché à deux vitesses : le duplex atteint 82/100 (vendeur fort) tandis que le multilogement de 5 unités et plus tombe à 11/100 (acheteur fort).

Activité en repli : 1 272 ventes fermes, en baisse de 11,7 % sur un an ; inscriptions expirées en hausse de 31,7 %.

Prix médians résilients : copropriété 493 000 $ (+1,6 %), unifamiliale 834 000 $ (+3,0 %), plex 920 000 $ (+0,8 %).

Sous le capot : 31,0 % des propriétés vendues avaient réduit leur prix ; 19,5 % se sont conclues au-dessus du prix demandé, de +3,4 % en médiane ; délai de vente médian de 45 jours. Source : Indice Tardif -- données Centris compilées par Endurance (juin 2026).

Derrière la moyenne : le marché de juin, segment par segment

Le score global de 29/100 recouvre trois lectures distinctes : le rapport de force par type de propriété, la mécanique de négociation et l'économie du plex, ramenée à la porte.

1. Le score par catégorie

En juin 2026, l'écart entre segments va de 11/100 (multilogement 5+, acheteur fort) à 82/100 (duplex, vendeur fort). Une même île, deux marchés opposés le même mois.

Catégorie Score /100 Zone du marché Duplex 82 Vendeur fort 4-plex (quadruplex) 75 Vendeur léger Triplex 57 Équilibré Unifamiliale 37 Acheteur léger Copropriété 22 Acheteur léger Multilogement 5+ 11 Acheteur fort

L'article complet publie le score des 34 territoires de l'île, arrondissement par arrondissement.

2. La microstructure des transactions

Le marché se refroidit en quantité, pas encore en valeur. Quatre indicateurs éclairent la mécanique de la négociation :

Indicateur de microstructure Île de Montréal -- juin 2026 Propriétés ayant dû réduire leur prix 31,0 % (27,5 % un an plus tôt) Ventes conclues au prix demandé ou au-dessus 27,4 % (dont au-dessus : 19,5 %) Dépassement médian quand la vente excède le prix demandé +3,4 % (moyenne +4,5 %) Prix vendu / prix d'affichage initial (médian) 96,8 % -- décote médiane ~19 900 $ Délai de vente médian 45 jours

La surenchère (vente strictement au-dessus du prix demandé) est plus fréquente dans les petits plex, mais son ampleur reste modérée partout :

Le dépassement médian du triplex, du 4-plex et du multilogement 5+ repose sur de petits échantillons (16, 11 et 5 ventes au-dessus) -- indicatif. Table complète par catégorie dans l'article.

3. Le plex, porte par porte

Pour l'investisseur, le prix affiché dit peu de chose. L'Indice Tardif publie le prix par porte et le multiplicateur de revenu brut (MRB) médians pour chaque type de plex :

Type de plex Prix médian Prix par porte MRB médian Duplex 840 000 $ 420 000 $ 18,1 Triplex 937 500 $ 312 500 $ 17,3 4-plex 1 150 000 $ 287 500 $ 17,6 Multilogement 5+ 1 220 000 $ 222 917 $ 16,7

Nuance clé développée dans l'article : dans le petit plex (4-plex et moins), l'avantage vendeur se concentre sur les immeubles avec logement libre, permettant l'occupation par l'acquéreur. Un petit plex entièrement loué se négocie plutôt à l'avantage de l'acheteur.

« Un prix médian vous dit combien. Un score vous dit qui mène la négociation. À 29 sur 100, la moyenne penche vers l'acheteur -- mais le duplex reste un marché de vendeurs. Quand un quart des inscriptions expirent, ce n'est pas le prix du marché qui est en cause, c'est le prix demandé. »

-- David Tardif, courtier immobilier (OACIQ), concepteur de l'Indice Tardif

Des prix médians résilients, une activité en repli

Malgré un recul des ventes fermes de 11,7 % sur un an et des inscriptions expirées en hausse de 31,7 %, les prix médians tiennent : copropriété 493 000 $ (+1,6 %), unifamiliale 834 000 $ (+3,0 %), plex 920 000 $ (+0,8 %). Le marché se refroidit en quantité, pas encore en valeur. Source : données Centris compilées par Endurance.

Contexte macroéconomique

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % le 10 juin 2026, un cinquième maintien consécutif, dans un contexte d'inflation remontée à 3,2 % (Statistique Canada). Le taux hypothécaire variable 5 ans (environ 3,35 %) conserve son avantage sur le fixe 5 ans (4,04 % à 4,34 %), ce qui soutient la solvabilité des acheteurs.

L'analyse complète -- les scores des 34 territoires, la lecture détaillée par catégorie, les tableaux de microstructure et la FAQ -- est publiée sur enduranceimmobilier.com/indice-tardif.

Méthodologie

L'Indice Tardif combine trois signaux en un score de 0 à 100 : le ratio ventes sur nouvelles inscriptions (SNLR, 40 %), le ratio d'expirations (30 %) et le momentum annuel des ventes (30 %). Il s'appuie sur les données Centris compilées par Endurance, sous la responsabilité méthodologique de David Tardif, courtier de l'OACIQ, et ne révèle aucun prix de transaction individuel (conforme à la Loi 25). La méthodologie complète est publique.

À propos d'Endurance Groupe Immobilier par Tardif

Endurance Groupe Immobilier par Tardif est une équipe immobilière montréalaise axée sur l'analyse et la performance client. Elle publie l'Indice Tardif, un indicateur hebdomadaire et mensuel des conditions transactionnelles du marché résidentiel de l'île de Montréal, conçu pour offrir une lecture locale et granulaire, complémentaire aux indices régionaux comme le Centris HPI de l'APCIQ.

Analyse complète, FAQ et sources : enduranceimmobilier.com/indice-tardif

Note aux rédactions : l'Indice Tardif est un indicateur de marché à titre informatif. Il ne constitue ni un conseil financier ni un conseil juridique individualisé et ne révèle aucun prix de transaction individuel (conforme à la Loi 25). Les données proviennent de Centris, compilées par Endurance ; le contexte macroéconomique s'appuie sur la Banque du Canada et Statistique Canada.

SOURCE Endurance Groupe Immobilier par Tardif

Source et renseignements: Endurance Groupe Immobilier par Tardif; Relations médias : David Tardif, courtier immobilier (OACIQ) • [email protected] • 514-418-1094