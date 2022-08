Immobilier commercial : des pistes d'action pour dynamiser le secteur et augmenter les synergies interentreprises

MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile son Guide sur les pratiques exemplaires et innovantes en immobilier commercial à Montréal. Les pistes d'action du présent guide résultent de l'atelier collaboratif sur les innovations et nouveaux modèles d'affaires en immobilier commercial tenu le 7 juin dernier.

L'exercice, qui faisait suite aux constats de l'étude Espaces à bureaux au centre-ville de Montréal : comment stimuler les synergies et attirer de nouvelles entreprises, a été organisé avec le soutien financier de la Ville de Montréal.

Cette activité a permis de réunir 57 participants issus de milieux professionnels variés, concernés directement ou indirectement par les enjeux entourant le futur de l'immobilier commercial.

« Après deux années difficiles, le centre-ville de Montréal a retrouvé un niveau d'activité important grâce aux visiteurs, au tourisme et au retour progressif des travailleurs en présentiel. L'avenir de l'immobilier de la métropole fait cependant face à une grande incertitude avec l'instauration des modes de travail hybrides. Dans ce contexte changeant, il était important d'entendre les acteurs du milieu pour comprendre leurs besoins et les aider à s'outiller. Ce rapport va permettre aux entreprises qui font face à des situations nouvelles de comprendre cette réalité changeante de l'immobilier commercial et de s'y adapter le plus facilement possible », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le centre-ville connaît de grandes transformations, notamment en raison des nouveaux modèles de gestion et d'organisation du travail, qui ont un impact important sur l'ensemble de son activité économique. Les plans de relance de la Ville de Montréal mettent en place plusieurs initiatives pour accompagner la transformation du secteur immobilier et commercial afin que le centre-ville demeure attractif et productif, le tout, en tenant compte de la transition écologique et de l'inclusion. Nous poursuivons avec enthousiasme la collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et les autres partenaires de l'écosystème afin d'assurer la résilience du cœur économique et culturel de la métropole », a souligné le responsable du développement économique et commercial, du savoir et du design de la ville de Montréal, Luc Rabouin.

« Les pistes d'action avancées par les participants pour revaloriser l'immobilier commercial au centre-ville visent notamment à favoriser les partenariats interentreprises et à augmenter les synergies entre les milieux de travail et les milieux de vie. Les nouveaux modes de travail nécessitent de penser de nouvelles organisations et de nouvelles ententes quant à l'occupation des bureaux. Ces réflexions doivent s'inscrire dans une stratégie plus générale de mise en valeur de notre centre-ville, de nos actifs immobiliers et de leur architecture, afin de poursuivre le retour au bureau des travailleurs », a conclu Michel Leblanc.

L'atelier et le rapport ont permis d'identifier 12 pistes d'action ayant trait au secteur de l'immobilier :

Créer des espaces qui répondent aux besoins postpandémie du personnel Lancer des mesures incitatives formelles destinées aux personnes qui travaillent en présentiel Prioriser les enjeux liés à la mobilité, au cœur du retour au travail, pour l'ensemble du personnel Reconnaître les enjeux de sécurité et de bien-être associés au retour au bureau Soutenir le développement d'applications intelligentes pour l'optimisation du parc de stationnement Miser sur des lieux multifonctionnels fondés sur des passe-temps ou des intérêts communs Établir des partenariats interentreprises pour accroître la synergie et le sentiment d'appartenance Faire de la propreté et de la qualité de l'air des enjeux prioritaires Assouplir le règlement de zonage pour permettre la mise en place d'environnements multifonctionnels Valoriser l'art, la culture et la gastronomie, qui font la force et la fierté de Montréal Doter les milieux de travail de soins et de services, à l'intérieur des immeubles ou à proximité Inciter les entreprises à valoriser l'histoire et le patrimoine

Le rapport est disponible sur le site de la Chambre.

