Immigration : le seuil de 50 000 immigrants par an demeure trop bas

MONTRÉAL, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de l'annonce effectuée par François Legault, premier ministre du Québec, Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, sur les résultats des consultations sur la Planification pluriannuelle de l'immigration 2024-2027 du gouvernement du Québec.

« Le Québec est confronté à une grave pénurie de main-d'œuvre qui affecte tous les secteurs, ce qui fragilise nos entreprises et la livraison des services publics. Depuis 2016, nous demandons de hausser graduellement les seuils d'immigration jusqu'à 60 000 par an. Dans sa dernière consultation, le gouvernement du Québec avait enfin reconnu la pertinence d'envisager cet objectif. Nous sommes déçus de constater qu'il n'a pas retenu ce scénario. Ce faisant, nous continuons de nous priver de l'aide dont nous avons besoin pour réduire la pression sur notre économie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous prenons note de deux éléments qui rendent la décision plus acceptable. D'abord, les diplômés provenant de l'étranger qui pourront se prévaloir du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) pour poursuivre leur carrière au Québec seront exclus du calcul des seuils. C'est un choix stratégique qui permettra d'accroître la disponibilité de talents bien formés, au bénéfice de tous les Québécois. Nous saluons également la décision de devancer le prochain exercice de planification à 2025. Au moins, le gouvernement se donne la possibilité de rehausser les seuils avant l'échéance habituelle de quatre ans », a ajouté Michel Leblanc.

« Nous questionnons toujours l'exclusion des étudiants inscrits aux universités anglophones de la possibilité d'utiliser le PEQ pour rester au Québec après l'obtention de leur diplôme, sans égard à leurs efforts d'apprendre le français durant leurs études. Le gouvernement semble incapable de bien reconnaître l'apport de ces étudiants étrangers fréquentant nos universités anglophones. Tout étudiant qui fait la démonstration d'une maîtrise suffisante du français devrait avoir accès à ce programme », a précisé Michel Leblanc.

« Par ailleurs, nous soutenons la décision du gouvernement d'imposer une exigence de connaissance du français de niveau 4 pour le renouvellement du permis de travail après trois ans. Les travailleurs temporaires répondent à des besoins importants et urgents de la société québécoise. Ils permettent de répondre avec agilité aux besoins spécifiques de nos entreprises et offrent souvent des compétences peu disponibles sur un marché du travail très serré. Le défi sera évidemment de s'assurer que l'offre en francisation puisse répondre à la demande », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Affaires publiques et Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]