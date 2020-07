Immigration économique : Olymel salue l'annonce de la création d'un programme pilote en transformation alimentaire par le gouvernement du Québec

ST-HYACINTHE, QC, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La direction d'Olymel accueille avec satisfaction les améliorations annoncées aujourd'hui par la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, madame Nadine Girault dans le cadre de la réforme du Programme de l'expérience québécoise. Ces modifications permettront notamment la création d'un programme pilote dans le secteur de la transformation alimentaire et la reconnaissance des droits acquis des travailleurs étrangers temporaires déjà à l'emploi d'Olymel au Québec et qui pourront déposer une demande de Certificat de sélection du Québec (CSQ). Selon la direction d'Olymel, il s'agit d'un pas dans la bonne direction.

« Il reste du travail à faire, mais le gouvernement a bien entendu le message que nous lui avons transmis à l'effet que les travailleurs étrangers temporaires représentent une solution aux problèmes récurrents de main-d'œuvre dans l'industrie de la transformation alimentaire, particulièrement dans nos régions. Les travailleurs étrangers temporaires contribuent indéniablement à la prospérité économique du Québec et les conditions d'immigration au Québec doivent reconnaître cet apport en assouplissant les règles de sélection. Olymel suivra avec attention le développement du projet pilote annoncé aujourd'hui et qui répond à une recommandation spécifique que nous avions notamment formulée », d'affirmer le président-directeur général d'Olymel, M. Réjean Nadeau.

Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution des viandes de porc et de volaille. L'entreprise s'est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 15 000 personnes, l'entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 4,5 milliards de dollars. L'entreprise commercialise ses produits principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, Pinty's et Tour Eiffel.

