Immigration CAST appelle à un rééquilibrage de la catégorie des gens d'affaires dans le cadre de la planification 2026-2029

MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - À l'aube des audiences publiques sur la planification de l'immigration du Québec pour la période 2026-2029, Immigration CAST dévoile les grandes lignes de son mémoire déposé à la Commission des relations avec les citoyens, dans lequel elle presse le gouvernement de revaloriser la place de l'immigration d'affaires - investisseurs, entrepreneurs et repreneurs d'entreprise - dans ses orientations futures.

Trop longtemps négligée

« Les dernières planifications ont sacrifié la catégorie des gens d'affaires au profit d'un modèle centré uniquement sur la main-d'œuvre, créant un déséquilibre majeur », déclare Alex Côté, associé principal chez Immigration CAST. « Pourtant, les investisseurs et entrepreneurs immigrants contribuent à l'économie québécoise non seulement par la création d'emplois, mais aussi par la relève d'entreprises et les investissements directs étrangers. »

Recommandations phares du mémoire

Dans ce mémoire intitulé « 7 recommandations pour faire du Québec une destination phare pour les entrepreneurs et investisseurs francophones », Immigration CAST propose :

La mise en place d'un mécanisme de sélection et d'admission continue pour les entrepreneurs et investisseurs francophones ;

pour les entrepreneurs et investisseurs francophones ; L'élimination des irritants du Programme des investisseurs , afin d'augmenter le nombre de candidats qui contribuent de façon significative à l'économie québécoise ;

du , afin d'augmenter le nombre de candidats qui contribuent de façon significative à l'économie québécoise ; Une réduction significative des délais de traitement pour les demandes relevant de la mobilité internationale (permis C11, C60) et de la résidence permanente ;

Diversifier l'impact économique de l'immigration

Immigration CAST rappelle que les investisseurs et entrepreneurs issus de l'immigration proviennent de plus de 30 pays francophones, financent leurs projets sans subvention publique, et participent activement à la vitalité économique de toutes les régions du Québec.

« Nous ne demandons pas une faveur, mais un équilibre », ajoute Samuel Tessier. « Le Québec doit pouvoir bénéficier à la fois d'une immigration de talents et d'une immigration de capitaux. »

Pour lire le mémoire complet : cliquez-ici

