Immersion créative : un programme unique au pays pour développer les compétences créatives de la relève signé la Factry

« Il y a quelque chose d'unique dans la créativité montréalaise et dans la dynamique d'innovation qui en découle. Mélangez l'expertise Factry avec l'originalité de l'UQAM, le savoir-faire de l'ETS, la vision pédagogique du Collège Sainte-Anne et ajoutez-y la force de frappe de neuf associations professionnelles et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que l'expertise en employabilité des Carrefours jeunesse-emploi et ça donne le goût d'avoir 20 ans à nouveau ! » souligne Marie Amiot co-fondatrice et présidente directrice générale de la Factry.

Soutien financier de la ville de Montréal et de la Fondation RBC

Immersion créative est l'un des cinq projets soutenus financièrement par le Service du développement économique de la Ville de Montréal à travers son programme Accélérer les talents.

« Montréal est un terreau fertile pour le développement et l'épanouissement professionnel des talents. Les cinq projets financés par la Ville de Montréal dans le cadre du projet Accélérer les talents sont des pratiques nouvelles pour attirer, retenir et intégrer la main-d'œuvre en entreprises. Je souhaite la meilleure des chances à ces initiatives inspirantes qui rendent notre métropole vibrante et dynamique! », s'est réjoui l'élu responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry.

La Fondation RBC s'engage comme partenaire financier du programme Immersion créative par le biais d'Objectif avenir RBC.

« Notre étude Humains recherchés, réalisée par RBC, indique que les jeunes qui entreront sur le marché du travail dans la prochaine décennie devront posséder un ensemble d'aptitudes humaines pour demeurer concurrentiels et résilients sur le marché du travail. Le programme Objectif Avenir de RBC vient donc répondre à ce besoin en appuyant l'initiative Immersion créative. Nous sommes très fiers de faire une différence et d'aider les jeunes à se préparer pour l'avenir, a mentionné Karine Bélanger-Beaudry, directrice régionale, marketing et citoyenneté, RBC.

Un parcours hors du commun

Au cours des 2 prochaines années, deux cohortes de 20 participants auront la chance de suivre gratuitement ce parcours de 8 mois. L'expérience commencera par une formation créative de 10 semaines sur le campus de la Factry. Le Collège international Sainte-Anne (CiSA), l'École de technologie supérieure (ETS) et l'Université du Québec à Montréal (UQAM) collaboreront au contenu unique de la formation.

« À nos yeux, pour garantir son futur dans un monde du travail en pleine transformation, il faut se bâtir un passeport professionnel qui contient une série d'aptitudes essentielles telles que la créativité, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, l'écoute active et la résolution de problèmes complexes, des connaissances de base de l'univers du data et une ouverture à la mobilité professionnelle. C'est ce que nous promettons aux participants » explique Hélène Godin, co-fondatrice et chef de la création de la Factry.

Mettre en pratique ses compétences

Afin d'appliquer leurs nouveaux acquis, chaque membre de la cohorte fera un stage rémunéré de quatre mois dans une entreprise créative.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que neuf associations professionnelles (l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec (ACRPQ), l'Alliance numérique, l'Association des agences de communication créative (A2C), l'Association des producteurs publicitaires (APP), l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec (APDIQ), le Conseil des directeurs médias du Québec (CDMQ), la Grappe mmode, la Société des designers graphiques du Québec (SDGQ) et XN Québec) joignent leur voix à la Factry afin d'inciter les entreprises montréalaises à offrir des stages aux participants du programme.

Le Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud Mont-Royal Mile End sera en charge d'assurer un bon pairage et un bon suivi entre les participants au programme et les entreprises.

Un grand projet pour Montréal

Finalement, au terme de leur stage, les membres de la cohorte participeront à un projet collectif proposé par le Bureau de la Ville intelligente et numérique. Sur une période d'un mois, la cohorte aura comme mission de se pencher sur la résolution d'un enjeu propre à Montréal.

Un programme accessible et inclusif

Immersion créative sera ouvert aux jeunes de plus de 18 ans. Le programme n'exige pas de formation spécifique préalable. Il sera dédié aux jeunes Montréalais qui ont terminé un programme collégial (DEC ou AEC) ou universitaire (tous niveaux) depuis moins de deux ans. Un appel à candidatures sera lancé cet automne aux futurs participants ainsi qu'aux entreprises dans tous les secteurs d'activité voulant offrir des stages rémunérés. La première cohorte d'Immersion créative débutera en janvier 2020.

