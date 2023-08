MAGDEBOURG, Allemagne, le 14 août 2023 /CNW/ -- La disponibilité d'énergie verte abordable peut stimuler le passage à une économie neutre sur le plan climatique et amplifier ses effets. Dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie et d'appel à une plus grande durabilité, la majorité des entreprises se concentrent sur la question de l'énergie et cherchent des fournisseurs d'électricité verte. « Les entreprises sont de plus en plus susceptibles de s'installer dans des régions où l'électricité est produite localement et est le moins cher possible », a expliqué Robert Franke, directeur général de Investment and Marketing Corporation Saxony-Anhalt.

Saxony-Anhalt, Areal view of Bitterfeld-Wolfen chemical park / Photo Credits: Bertram Kober

Saxe-Anhalt est l'une des principales régions d'Allemagne pour ce qui est de l'expansion de la production d'énergie renouvelable. Environ 62 % de l'électricité utilisée en Saxe-Anhalt provient de sources renouvelables. Par rapport aux autres régions d'Allemagne, la Saxe-Anhalt arrive au deuxième rang pour la production d'énergie éolienne et au troisième rang pour l'énergie photovoltaïque. « Nous tirons le meilleur parti de cet avantage et, dans le même temps, nous soulignons sur la scène internationale les réalisations des entreprises de la région dans le cadre des projets phares en cours sur l'hydrogène », a déclaré M. Franke.

Il se félicite de l'investissement récemment annoncé par la société bavaroise Eco Star, qui prévoit de construire l'une des plus grandes installations de stockage de batteries en Europe dans le district de Salzland. La société a annoncé son intention d'investir 250 millions d'euros dans la centrale. La construction devrait commencer en 2024 et l'installation entrera en service en 2025. Une fois achevée, la centrale, qui sera située près de Förderstedt, pourra stocker environ 600 mégawattheures d'électricité. Des progrès sont également réalisés dans le parc énergétique de Bad Lauchstädt. Les travaux de construction ont commencé en juin dans l'installation de stockage souterrain de l'hydrogène vert qui sera produit par un parc éolien à proximité.

« On remarque une augmentation importante des efforts visant à rendre notre approvisionnement énergétique plus indépendant par rapport aux combustibles fossiles, à optimiser les processus et à améliorer l'efficacité énergétique », a expliqué Thomas Micka, chef du département commercial de l'agence nationale de l'énergie de Saxe-Anhalt (LENA). Le rôle de l'agence est d'aider les entreprises à devenir plus écoénergétiques, durables et neutres sur le plan climatique.

Dans ce dossier de presse , nous présentons des exemples de Saxe-Anhalt des changements que les entreprises sont en train de réaliser, des innovations qu'elles sont en train de développer sur la voie d'une production industrielle neutre sur le plan climatique et des solutions numériques qui augmentent l'efficacité et réduisent l'utilisation des ressources. Nous voyons comment Bitterfeld-Wolfen Chemical Park est en train de devenir un pionnier de la neutralité climatique, pourquoi Matthias May, directeur du développement commercial à Aschersleben, a l'objectif ambitieux de faire rendre la ville indépendante sur le plan de l'énergie, et comment WTZ Roßlau gGmbH développe un moteur méthanol pour le transport maritime en tant que partenaire de recherche de fabricants internationaux de moteurs.

Mais nous mettons aussi l'accent sur le bon équilibre entre le travail et la vie personnelle avec une visite au jardin de Mathilde à Quedlinburg, où se trouve la déesse de l'arc-en-ciel. Pour toutes ces histoires, nous avons recueilli de belles photos .

