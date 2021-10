Le site Ce climat n'existe pas propose une expérience empathique aux utilisateurs

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Préoccupée par la multiplication des catastrophes naturelles, une équipe de chercheurs en intelligence artificielle de Mila lance un site Web pour visualiser les impacts des changements climatiques sur n'importe quelle adresse sur la planète.

Le site Ce climat n'existe pas invite les utilisateurs à se projeter dans des environnements modifiés par une des occurrences des changements climatiques. De quoi aurait l'air un lieu s'il était touché par une inondation, un feu de forêt ou le smog ? Grâce à un algorithme complexe, le site génère un filtre réaliste de l'effet des changements climatiques sur cet endroit, à partir de Google StreetView.

« Si rien n'est fait très rapidement, on prévoit des dérèglements climatiques majeurs. En montrant des images de l'impact des changements climatiques sur les lieux qui nous sont chers, le site rend les risques qui nous guettent beaucoup plus concrets. Nous espérons que cela suscitera chez les citoyens une envie d'agir pour éviter que les pires scénarios se produisent », a expliqué Yoshua Bengio , directeur scientifique de Mila.

Le site utilise une classe d'algorithmes conçue par des chercheurs de Mila : les « réseaux antagonistes génératifs ». Ces algorithmes permettent de générer des images avec un haut degré de réalisme. L'intelligence artificielle se met donc au service de la sensibilisation à cet enjeu générationnel que sont les changements climatiques.

Ce projet est l'aboutissement de deux ans de travail et a mobilisé plusieurs spécialistes et collaborateurs, dont les trois chercheurs principaux, Sasha Luccioni, Victor Schmidt et Alex Hernandez-Garcia, sous la direction de Yoshua Bengio. Il a été rendu possible grâce à des contributions financières et technologiques de National Geographic Society, Microsoft, BCG Gamma et Borealis AI. L'équipe remercie également l'Université de Montréal, Google et Climate Outreach pour leur soutien.

Le projet a été réalisé dans le cadre du pôle IA pour l'humanité de Mila. Il a été développé en mode « science ouverte » : les modèles et outils utilisés sont donc gratuits et en libre accès.

Pour en savoir plus : ceclimatnexistepas.com

