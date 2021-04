illuxi lance une version entreprise du Test qui fait du bien

MONTRÉAL, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Forte du succès d'une initiative récente en partenariat avec la Société de transport de Montréal (STM), illuxi est très heureuse d'offrir la possibilité à toutes entreprises et organisations qui ont à cœur la santé psychologique de leurs employés de personnaliser Le Test qui fait du bien et d'avoir accès à ses solutions adaptées.

Rappelons qu'illuxi avait été mandatée par la STM afin de concevoir un outil interactif sympathique sous la forme d'un questionnaire virtuel d'auto-évaluation confidentiel, qui permet d'obtenir des conseils personnalisés en lien avec la santé psychologique et globale des participants.

« Nous sommes choyés que la STM ait rendu disponible Le Test qui fait du bien, dans un contexte où la santé mentale est au cœur des priorités de plusieurs entreprises et organisations », explique Geneviève Desautels, présidente d'illuxi. Elle ajoute « À la lumière des conclusions du Forum économique mondial de Davos 2021 et selon ce qu'on remarque en parlant avec des entrepreneurs, force est d'admettre que le moral des travailleurs est à un niveau critique et que les employeurs doivent s'en préoccuper ».

« La personnalisation du Test qui fait du bien permettra non seulement aux entreprises d'aider leurs employés, gestionnaires et dirigeants à prendre action rapidement mais aussi d'établir à plus long terme des stratégies de prévention en fonction des besoins réels de leurs employés » de conclure Marc-André Lanciault, chef des technologies d'illuxi.

Pour obtenir des informations sur la version entreprise du Test qui fait du bien, vous pouvez consulter: letestquifaitdubien.illuxi.com.

À propos d'illuxi

Intelligence illuxi accompagne les organisations et les professionnels à héberger, commercialiser et concevoir des contenus en ligne, des services professionnels à distance, des événements virtuels, des vidéos en direct et des balados sur leur plateforme propriétaire développée à Montréal. illuxi est également un expert du e-learning interactif et agit comme un accélérateur et un catalyseur de la transformation numérique des entreprises et organisations.



