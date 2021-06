Îles-de-la-Madeleine - Développement de 65 nouvelles places en centre d'hébergement et de soins de longue durée aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle du Centre d'hébergement et de soins de longue durée Îles-de-la-Madeleine (CHSLD-IDLM). Les admissions se font de façon progressive pour en arriver à une occupation complète vers la fin de juillet 2021. Dès le 15 avril dernier, les premiers résidents ont été admis dans ce nouveau milieu de vie qui loge présentement 48 résidents en perte d'autonomie lourde.

Il s'agit d'un nouveau CHSLD moderne privé qui fait partie du complexe Résidence Plaisance des Îles (RPDI). Le projet était en élaboration depuis plusieurs années. Les travaux se sont amorcés en juin 2019.

Les 65 places de type CHSLD sont réparties sur quatre étages, permettant de créer de petites unités se rapprochant le plus possible d'un milieu vie familial.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles (CISSS des Îles) a conclu avec le CHSLD-IDLM une entente d'hébergement et de soins de longue durée pour l'utilisation de ces places d'hébergement. Par cette entente, le CHSLD-IDLM a la responsabilité du gîte, des repas et de tous les services cliniques auxquels ont droit les résidents hébergés, alors que le CISSS des Îles exerce à l'égard des résidents la responsabilité populationnelle que lui confère la loi, notamment la gestion des plaintes, la prévention et le contrôle d'infections, l'évaluation de la qualité des soins et des services, le mécanisme d'accès à l'hébergement, etc.

Ce projet a fait l'objet d'une subvention de 5 millions $ de la part du gouvernement, en plus d'un prêt de 26 millions $ consenti par la Société d'habitation du Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a également fourni une somme de 785 000 $ pour démarrer les activités liées au CHSLD.

Citations :

« La concrétisation de ce grand projet constitue un gain notable pour la population des Îles, qui disposera désormais d'un plus grand accès à des services d'hébergement pour aînés en lourde perte d'autonomie, situés en plein cœur de leur communauté. Ces installations toutes neuves et modernes contribueront à coup sûr au bien-être des usagers en leur assurant un milieu de vie agréable et de qualité. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Cet ajout de places pour les aînés est un geste concret permettant l'amélioration de la qualité de vie de la population des Îles-de-la-Madeleine. Nous pouvons être très fiers qu'une telle initiative ait reçu le soutien de notre gouvernement dans sa réalisation. Cela témoigne de l'importance que nous accordons à la bonification de l'offre d'hébergement du territoire, où les besoins présentent une hausse notable, et tout particulièrement dans les prochaines décennies. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Ce nouveau complexe met désormais à la disposition de la population des Îles-de-la-Madeleine 208 places, dont 65 chambres privées en hébergement et soins de longue durée et 143 autres de type résidence privée pour aînés (RPA).

L'objectif du projet était de mieux répondre aux besoins actuels et à venir de la population de l'archipel, dont la croissance démographique anticipée des personnes de plus de 75 ans pourrait s'élever à 134 % entre 2016 et 2036. Cette croissance sera beaucoup plus forte que celle de l'ensemble du Québec, qui sera de 115 %.

