Le président de la CTF/FCE, Sam Hammond, souhaite « réitérer notre position sur la nécessité d'offrir à tous les enfants et les jeunes du Canada la chance de s'instruire en toute équité, indépendamment de leur lieu d'habitation, et de corriger les failles sociales mises à nu par la pandémie ».

Guidée par les résultats d'un sondage national d'Abacus Data, la campagne a pour objectif de défendre les enjeux prioritaires de l'éducation et d'adresser ce faisant des demandes précises au prochain gouvernement fédéral. Les trois enjeux prioritaires sont : assurer un accès équitable à l'éducation, renforcer l'éducation publique financée par l'État et investir dans le système d'éducation publique.

Plus précisément, la CTF/FCE demande au prochain gouvernement fédéral de créer un groupe consultatif national sur l'éducation pour renforcer l'éducation publique financée par l'État au Canada.

Ce groupe, qui sera formé de membres de la profession enseignante, d'universitaires et de représentantes et représentants de la société civile, travaillera avec les provinces et les territoires pour :

élaborer des lignes directrices nationales sur l'éducation publique financée par l'État;



élaborer des normes nationales de préparation aux situations d'urgence;



mettre en œuvre une loi qui mettrait fin à la privatisation de l'éducation publique financée par l'État;



protéger et promouvoir la langue française en milieu minoritaire;



coordonner des programmes nationaux qui combattraient la pauvreté et le racisme et qui feraient avancer la vérité et la réconciliation.

Résultats notables

95 % des Canadiennes et Canadiens estiment qu'il est important que tous les enfants et les jeunes aient un accès égal à une éducation publique de grande qualité, financée par l'État.

94 % estiment que la compétitivité et la croissance économiques à long terme passent par une éducation publique de grande qualité;

91 % sont d'avis que le fait d'assurer à tous les jeunes et les enfants du Canada un accès équitable à une éducation publique de qualité, de la maternelle à la 12e année, peut contribuer à réduire la pauvreté à long terme.

Les éléments saillants du sondage et les demandes précises adressées au prochain gouvernement fédéral sont présentés sur le site Web de notre campagne d'action politique. Ici, vous entendrez un balado qui met en vedette le président de la CTF/FCE, Sam Hammond, et le PDG et fondateur d'Abacus Data, David Coletto. Prenez part à cette #conversationnationale. Comme le dit le président Sam Hammond, « le moment est venu de mettre l'éducation publique financée par l'État en tête des priorités, d'un océan à l'autre. »

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante. Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada.

