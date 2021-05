Il ne faut pas annuler la station de métro d'Anjou

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les médias montréalais rapportaient ce matin que l'une des cinq stations prévues de la ligne bleue pourrait être annulée afin de réaliser des économies. Le maire de l'arrondissement d'Anjou, Luis Miranda, a souhaité réagir à cette nouvelle information.

« Comme vous le savez, cela fait 40 ans que les gens d'Anjou attendent l'arrivée de la ligne bleue. Nous avons proposé une solution réaliste et viable afin de réaliser des économies de 450 millions de dollars », explique le maire Luis Miranda. « Anjou ne doit pas être sacrifié. Cela fait trop longtemps que l'on attend, et nous avons déjà les solutions en main afin de rendre le projet plus abordable », poursuit le maire de l'arrondissement.

Un projet à l'image de la population

« Plutôt que d'exproprier à grands frais les Galeries d'Anjou, les autorités publiques doivent saisir l'opportunité de réaliser des économies en amenant la station du métro de l'autre côté de l'autoroute, là où la grande majorité des Angevines et des Angevins résident », affirme le maire Miranda.

« Les gens d'Anjou m'interpellent constamment et ils sont très clairs : ils veulent que la ligne bleue se réalise. Travaillons ensemble afin de concrétiser ce projet une fois pour toutes », conclut monsieur Miranda.

