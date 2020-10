Alors que 40 % des Canadiens déclarent vouloir créer des espaces plus agréables dans leur maison, l'objectif du « The New Garage Design Challenge » est de permettre aux concepteurs, aux leaders du design et, ultimemement, à tous les Canadiens admissibles, de repenser l'ensemble de la relation entre le garage et le véhicule en une relation qui incarne des éléments agréables à vivre, innovants et durables.

«The New Garage Design Challenge » a été créé en partenariat avec l'IDS, lancé peu après l'IDS de Vancouver et culminant avec une exposition captivante au IDS de Toronto en mai 2021, où le projet gagnant sera présenté dans l'enceinte de Volvo Car Canada Ltd. au IDS de Toronto 2021.

« En plus de la sécurité, le développement durable et le design scandinave sont deux de nos principaux domaines d'intérêt chez Volvo Cars, et « The New Garage » nous permet de mettre en valeur ces éléments de manière nouvelle et passionnante, déclare Matt Girgis, directeur général de Volvo Cars Canada. Le défi est inspiré par le XC40 Recharge, notre premier véhicule entièrement électrique qui arrivera plus tard cette année. Alors que les Canadiens se tournent vers l'adoption des voitures électriques, nous avons la possibilité d'intégrer ces véhicules dans nos vies et nos foyers d'une nouvelle manière, en en faisant l'expression de nos valeurs personnelles »*.

« Volvo Cars Canada est un excellent partenaire d'IDS depuis plusieurs années, déclare Karen Kang, directrice générale et responsable du contenu d'IDS Toronto. Leur leadership en matière de design et de durabilité dans le domaine de l'automobile est incomparable, et nous sommes fiers de nous associer à eux pour « The New Garage Design Challenge » et d'inspirer les Canadiens à réimaginer leurs espaces et à reconsidérer le sens d'une vie bien conçue »†.

Les soumissions seront évaluées par un comité de juges composé d'architectes et de designers canadiens de renom, originaires de Vancouver, Toronto et Montréal, ainsi que du directeur du design de Volvo Cars, basé à Göteborg, en Suède. Les candidats intéressés peuvent assister à une discussion avec les juges le 29 octobre 2020 à 15h00 HAE sur http://volvoca.rs/lenouveaugarage pour en savoir plus sur ce qu'ils rechercheront dans une soumission gagnante.

À propos des juges:

Campos Studio : Javier Campos : Fondateur et designer principal de Campos Studio, un studio de design interdisciplinaire situé à Vancouver , en Colombie-Britannique, qui se concentre sur l'architecture, l'art public, les marques et le design de produits.

: : Fondateur et designer principal de Campos Studio, un studio de design interdisciplinaire situé à , en Colombie-Britannique, qui se concentre sur l'architecture, l'art public, les marques et le design de produits. MSDS Studio : Jonathan Sabine et Jessica Nakanishi : Cofondateurs du studio MSDS Studio, basé à Toronto , qui produit un design qui s'inscrit dans la culture contemporaine tout en adhérant aux principes constants du bon design et de l'héritage du savoir-faire artisanal.

Cofondateurs du studio MSDS Studio, basé à , qui produit un design qui s'inscrit dans la culture contemporaine tout en adhérant aux principes constants du bon design et de l'héritage du savoir-faire artisanal. APPAREIL architecture : Kim Pariseau et Justine Dumas : Architecte et designer industriel du studio d'architecture APPAREIL basé à Montréal dont les projets sont ancrés dans la culture nordique.

: Architecte et designer industriel du studio d'architecture APPAREIL basé à Montréal dont les projets sont ancrés dans la culture nordique. Volvo Cars: Robin Page : Le chef du design de Volvo Cars, basé à Göteborg, en Suède, est chargé de diriger le studio de design de Volvo et de proposer un design époustouflant, alliant le luxe moderne scandinave à la technologie automobile la plus récente.

Détails additionnels sur le défi:

Les participants intéressés sont invités à visiter le site web du « The New Garage Design Challenge », organisé par l'IDS entre le 29 octobre et le 31 décembre 2020 à http://volvoca.rs/lenouveaugarage, pour en savoir plus sur les conditions de participation, les critères d'évaluation et les règlements du concours.

à http://volvoca.rs/lenouveaugarage, pour en savoir plus sur les conditions de participation, les critères d'évaluation et les règlements du concours. Règlements complets

Les candidats présélectionnés seront annoncés en février 2021, suivi de l'annonce gagnante qui sera faite en mars 2021.

La soumission gagnante remportera :

Un prix de 2 500 $ en espèces;



Une page entière imprimée dans un exemplaire de 2021 des magazines House & Home et Maison & Demeure

et

La vision gagnante du « New Garage » sera présentée dans l'enceinte de Volvo Car Canada Ltd. lors de l'IDS de Toronto en 2021.

Méthodologie du sondage:

*Du 8 au 9 septembre 2020, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 520 adultes canadiens sélectionnés au hasard qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada. À des fins de comparaison, un échantillon de probabilité de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Ceci assure que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux sont dus aux données arrondies.

À propos de Volvo Cars Canada Ltd.

Volvo Cars Canada Ltd. est une filiale du groupe Volvo Car de Göteborg, en Suède. VCCL fournit des services de marketing, de vente, de pièces, de service, de technologie et de formation aux 36 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter la salle de presse sur le site web de Volvo Cars Canada à l'adresse suivante : https://www.media.volvocars.com/ca/fr-ca.

À propos de Volvo Car Group

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd'hui, c'est l'une des marques de voitures de luxe les plus connues et les plus respectées au monde, avec des ventes de 705 452 voitures en 2019 dans une centaine de pays. Volvo Cars est la propriété de Zhejiang Geely Holding depuis 2010.

En 2019, Volvo Cars employait en moyenne environ 41 500 personnes à temps plein. Le siège social de Volvo Cars, le développement des produits, le marketing et les fonctions administratives sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Le siège social de Volvo Cars pour l'APAC est situé à Shanghai. Les principales usines de production de voitures de l'entreprise sont situées à Göteborg (Suède), Gand (Belgique), Caroline du Sud (États-Unis), Chengdu et Daqing (Chine), tandis que les moteurs sont fabriqués à Skövde (Suède) et Zhangjiakou (Chine) et les pièces de carrosserie à Olofström (Suède).

Dans le cadre de son nouvel objectif social, Volvo Cars vise à offrir à ses clients la liberté de se déplacer d'une manière personnelle, durable et sécuritaire. Cet objectif se reflète dans un certain nombre d'ambitions commerciales : par exemple, d'ici le milieu de la décennie, elle vise à ce que la moitié de ses ventes mondiales soient des voitures entièrement électriques et à établir cinq millions de relations directes avec les consommateurs. Volvo Cars s'est également engagée à continuellement réduire son empreinte carbone, avec l'ambition d'être une entreprise avec une empreinte climatique neutre d'ici 2040.

