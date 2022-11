La Fédération canadienne des retraités demande aux secteurs des pensions et des banques d'appuyer C-228

TORONTO, le 29 nov. 2022 /CNW/ - La semaine dernière, le projet de loi C-228 a été adopté et a reçu l'appui unanime du Parlement. Ce projet de loi protégera des millions d'aînés canadiens et leurs familles qui comptent sur des régimes de retraite à prestations déterminées pour leur sécurité financière à la retraite.

C-228 a été accueilli avec enthousiasme par des organisations représentant les personnes âgées et les retraités de tout le pays et a reçu une large couverture médiatique.

Pourtant, plutôt que de reconnaître cette réalisation historique dans la protection des aînés et des retraités vulnérables, l'Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACPM) a publié une lettre ouverte, exposant ses objections à la protection des pensions.

En réponse, la Fédération Canadienne des Retraités, une organisation dirigée par des bénévoles représentant 22 organisations canadiennes de retraités et 300 000 membres, réitère son message aux secteurs des pensions et des banques pour qu'ils appuient cette législation alors qu'elle fait son chemin au Sénat. " En s'opposant à cette législation, les banques et les organismes du secteur des régimes de retraite font passer leurs propres intérêts avant la sécurité financière de millions d'aînés canadiens" , a déclaré Michael Powell, Président de la Fédération Canadienne des Retraités. " Les Canadiens qui ont travaillé fort toute leur vie et cotisé à leur pension méritent que ces pensions soient protégées" .

Il suffit d' en parler à des retraités comme Audrey et Ron, des retraités de Sears dont les pensions ont été considérablement réduites lorsque l'entreprise a fait faillite. A 79 ans, Audrey et son mari doivent choisir entre payer une ordonnance, l'épicerie, le chauffage ou les factures du médecin.

Ron a été contraint de retourner au travail à 72 ans pour rembourser les dettes contractées lors du traitement contre le cancer de sa femme. Il vit dans la peur constante de perdre sa maison, ayant perdu plus de 20 % de son revenu de retraite en raison de l'insolvabilité de Sears.

Audrey et Ron ne sont que deux exemples des quelque 250 000 aînés canadiens, depuis 1982, qui ont été confrontés à l'insécurité financière et à la pauvreté lorsque leur ancien employeur a déposé une demande d'insolvabilité avec une pension sous-capitalisée. Ce sont de vraies personnes confrontées à de réelles difficultés dues au fait que, jusqu'à présent, le Parlement a toujours pris le parti des grandes banques, des prêteurs et des lobbyistes du secteur de l'insolvabilité.

La Fédération Canadienne des Retraités demande aux secteurs des pensions et des banques de renoncer à leur opposition à ce projet de loi et exhorte le Sénat à adopter C-228. " Il est temps de faire passer les Gens Ordinaires avant la Haute finance et de protéger les retraités canadiens" , a déclaré M. Powell.

