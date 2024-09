Il est temps d'avoir une conversation franche sur l'avenir de l'agriculture au Canada

Le balado agricole, une nouvelle série produite avec le soutien de Co-operators, va à la rencontre des agriculteurs et agricultrices dans leur environnement. À l'aube de changements majeurs, il met l'accent sur des idées pratiques pour améliorer la résilience.

OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Nous lançons aujourd'hui Le balado agricole, une nouvelle série sur les occasions et les défis qui se présentent aux agricultrices et agriculteurs et à leurs communautés, dans un contexte de transitions générationnelles, économiques et environnementales majeures. Animé par Crystal Mackay, cheffe de file des communications agricoles, ce balado propose des conversations franches sur l'agriculture au Canada. Celles-ci vont de la planification de la relève à la santé des sols, en passant par les ressources humaines et l'agriculture régénératrice.

Pour mettre en lumière la manière dont le milieu doit s'adapter rapidement à de nombreux changements, ainsi que pour offrir des conseils utiles aux agriculteurs et agricultrices et à leur entourage, le balado s'appuie sur les points de vue de pionniers, de pionnières, de spécialistes et d'activistes du secteur agricole.

L'âge moyen des agricultrices et agriculteurs canadiens est de 56 ans et, selon une étude, environ 40 % de cette population prendra sa retraite d'ici 2033.1 La relève est l'un des problèmes les plus importants qui se profilent à l'horizon. Par-dessus le marché, cette transition doit se produire sur fond de grandes transformations, tant sur le plan climatique - avec des conditions météorologiques toujours plus instables - que sur le plan technologique.

« Comment pourrons-nous relever ces défis? C'est le type de discussions concrètes que nous devons avoir ensemble, en tant qu'agriculteurs et agricultrices, mais aussi en tant que Canadiens et Canadiennes », explique l'animatrice Crystal Mackay, qui a consacré sa vie à aider les gens à mieux comprendre le monde de l'agriculture. « C'est un domaine difficile, mais il est rempli de personnes fortes, intelligentes et innovantes. L'objectif de ce balado est de discuter de diverses idées et de montrer comment les agriculteurs et agricultrices réagissent aux changements majeurs - en trouvant des solutions pratiques et gérables. »

Il y a 80 ans, Co-operators a vu le jour avec pour seule mission de protéger les agricultrices et agriculteurs d'ici et leur mode de vie. Au fil des ans, l'entreprise s'est développée en même temps que la communauté agricole et, aujourd'hui, Co-operators est le quatrième assureur de dommages en importance au pays et assure près d'un million de propriétés et plus de 40 000 fermes. « Nous nous souvenons de nos principes fondateurs : l'agriculture est plus qu'une activité commerciale, c'est le travail de toute une vie », observe Chad Park, vice‑président au développement durable et à la responsabilité sociale chez Co-operators. « En tant que coopérative qui cherche à offrir à la clientèle et aux communautés les outils et les ressources dont elles ont besoin pour atteindre la sécurité financière, nous espérons que cette série de balados fournira aux auditeurs et auditrices des informations précieuses sur les étapes à suivre pour avoir une exploitation durable et laisser un héritage résilient. »

Le balado agricole, diffusé les mardis cet automne, est produit par Généressence avec le soutien de Co-operators et de l'Institut pour l'IntelliProspérité.



À PROPOS DE GÉNÉRESSENCE

Généressence (anciennement The Natural Step Canada) est l'un des premiers organismes de bienfaisance du pays axés sur la prospérité environnementale, sociale et économique, et l'un des plus efficaces dans ce domaine. L'organisme met en relation des personnes qui trouvent des solutions aux défis les plus complexes de notre époque, notamment en faisant la promotion de l'agriculture adaptée au climat, en encourageant les investissements dans l'environnement, en accélérant la transition énergétique et en éliminant les déchets et la pollution des chaînes d'approvisionnement. Avec ses partenaires, Généressence travaille à bâtir une économie forte et inclusive qui prospère dans les limites de la nature.

À PROPOS DE CO-OPERATORS

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 65 milliards de dollars, Co-operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights.

À PROPOS DE L'INSTITUT POUR L'INTELLIPROSPÉRITÉ

L'Institut pour l'IntelliProspérité est le plus grand laboratoire d'idées sur les politiques au Canada et un réseau de recherche international axé sur l'environnement et l'économie. À son sens, une planète prospère et les gens qui l'habitent sont les piliers d'une véritable prospérité économique. Basé à Ottawa, l'Institut mène des recherches de pointe et élabore des politiques novatrices ainsi que des solutions de marché afin d'améliorer les résultats environnementaux, économiques et sociaux au Canada.

